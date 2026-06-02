Με διαδικασίες εξπρές κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, η ψήφιση του σχεδίου νόμου χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις «κανονικοποιεί στην ελληνική νομοθεσία συνοριακές πολιτικές που έχουν ήδη οδηγήσει σε βία και συστηματικές επαναπροωθήσεις. Εντείνει κατ’ ουσίαν τη διαρκή έκθεση σε κίνδυνο, βλάβη και άλγος για κάθε άνθρωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι διατάξεις του νομοσχεδίου εδραιώνουν πρακτικές εκτεταμένου περιορισμού δικαιωμάτων και προσφυγών και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει ανθρώπους που αναζητούν προστασία, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, οικογενειών και επιζώντων πολέμου και βίας.

«Οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για το άσυλο οφείλουν να διασφαλίζουν την υγεία, την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και όχι εμμονικά να ενισχύουν αποτρεπτικά μέτρα που προκαλούν σοβαρές βλάβες» τονίζει η σύμβουλος Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Χριστιάννα Μουρούζη.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, μάλιστα, καταγγέλλουν τις ταχείες διαδικασίες εξέτασης ασύλου που περιορίζουν την πρόσβαση στην προστασία, την υπερβολική χρήση διοικητικής και de facto κράτησης, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων. Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ρητή απαγόρευση της κράτησης εγκύων και νέων μητέρων, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις τους πρέπει να συνεχίζονται και μετά την αρχική διαδικασία ελέγχου. Οι οικογένειες θυμάτων ναυαγίων οφείλουν επίσης να αναγνωρίζονται ως πρόσωπα με ειδικές ανάγκες υποδοχής.

«Εδώ και χρόνια, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα ελληνικά νησιά αντιμετωπίζουν τις σοβαρές σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις που προκαλούν αυτές οι πολιτικές. Πολλοί ασθενείς παραμένουν αδιάγνωστοι για σοβαρές παθήσεις και λαμβάνουν καθυστερημένα τη θεραπεία που χρειάζονται. Παράλληλα, ο παρατεταμένος περιορισμός και η αβεβαιότητα της διαδικασίας ασύλου επιτείνουν την κατάθλιψη, το άγχος, το ψυχικό τραύμα και τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν, επίσης, ότι έχουν υπάρξει θύματα επαναπροωθήσεων. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και η ελλιπής πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας υγειονομική φροντίδα οδηγούν σε εξάρσεις λοιμώξεων και αφήνουν χρόνια νοσήματα χωρίς κατάλληλη αντιμετώπιση. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προχωρήσουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, με στόχο την προστασία της αξιοπρέπειας, της υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που αναζητούν προστασία», καταλήγει η ανακοίνωση.