Ξανά στους δρόμους βγαίνουν οι αγρότες, καθώς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά ενώ ζητούν την άμεση καταβολή των ποσών που, όπως λένε, τους χρωστάει η πολιτεία.

Τα καλέσματα των αγροτών, σύμφωνα με το ThessPost,gr, έγιναν σε Πλατύκαμπο, Τύρναβο και Φάρσαλα. Οι αγρότες, μεταξύ άλλων, ζητούν και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πραγματική παραγωγή και την κτηνοτροφία αλλά και την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων. Μάλιστα, προειδοποιούν για κλείσιμο Εθνικών Οδών.

Ο Ευρυπίδης Κατσαρός, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, τόνισε στο ThessPost.gr ότι σύντομα θα αναγκαστούν να βγουν ξανά στους δρόμους.

«Στις 55 μέρες στα μπλόκα πήραμε υποσχέσεις από όλους, ότι θα μας πληρώσουν. Τελικά, βγήκαμε πάλι στον δρόμο γιατί είμαστε απλήρωτοι από τον χειμώνα, δεν έχουνε πληρώσει τίποτα, ήταν να μπουν 780 εκατομμύρια με συνδεδεμένες και δεν έβαλαν ούτε ένα ευρώ», σημείωσε.

Όπως ανέφερε 70.000 παραγωγοί έχουν εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα, ενώ στη Θεσσαλία χιλιάδες καλλιεργητές έχουν παρατήσει τα χωράφια τους, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής.

«Σύντομα θα κλείσουμε δρόμους για δύο – τρεις – πέντε ημέρες. Θα παρατήσουμε τα πάντα και θα κλείνουμε τους δρόμους» δήλωσε

Σημειώνεται πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεδριάσει κι η Πανελλαδικη Επιτροπή Μπλόκων ώστε να αποφασισθούν οι επόμενες κινήσεις.