Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας, με επίκεντρο τον καρκίνο του παγκρέατος και τις νέες ανοσοθεραπείες, παρουσίασε ο ερευνητής και επισκέπτης καθηγητής στο Emory University της Ατλάντας, Γιώργος Παυλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα προόδου που, αν και δεν αποτελούν οριστική λύση, δημιουργούν βάσιμες ελπίδες.

Νέα στοχευμένη θεραπεία σε μορφή χαπιού

Η πρώτη εξέλιξη αφορά μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία σε μορφή χαπιού, η οποία δρα σε συγκεκριμένο γονίδιο που σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκινικών όγκων. Σε αντίθεση με τη χημειοθεραπεία, η νέα αυτή προσέγγιση μπλοκάρει μηχανισμούς υπεύθυνους για τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από κλινικές μελέτες, η αγωγή μπορεί να διπλασιάσει τον χρόνο επιβίωσης ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος, έναν από τους πιο επιθετικούς και δύσκολα αντιμετωπίσιμους τύπους καρκίνου. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, δεν αποτελεί οριστική θεραπεία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι όγκοι εμφανίζουν ανθεκτικότητα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο όφελος θα προκύψει από συνδυαστικές θεραπείες, με στόχο ο καρκίνος να μετατραπεί σε μια διαχειρίσιμη, χρόνια νόσο.

Πειραματική θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά μια πειραματική ενέσιμη θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, η οποία βρίσκεται σε στάδιο δοκιμών και έχει δείξει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η θεραπεία αυτή στοχεύει διαφορετικούς μηχανισμούς στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων και φαίνεται να τα καταστρέφει πιο αποτελεσματικά.

Αν και η συγκεκριμένη προσέγγιση απαιτεί περαιτέρω μελέτες πριν από την έγκρισή της, οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν πολλά υποσχόμενη για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων όγκων.

Προοπτικές και διαθεσιμότητα

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, η στοχευμένη θεραπεία σε μορφή χαπιού αναμένεται να λάβει σύντομα έγκριση σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Αντίθετα, η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα παραμένει ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.

Κοινός παρονομαστής των δύο εξελίξεων είναι η στροφή προς πιο στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπείες, που φιλοδοξούν να αλλάξουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο καρκίνος.