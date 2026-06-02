Το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομματικών σχηματισμών από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27 έως 31 Μαΐου, σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου, καταγράφοντας τις τάσεις που επικρατούν στο εκλογικό σώμα μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις.

Η εικόνα των κομμάτων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, οι μεγαλύτερες μεταβολές εντοπίζονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στην κεντροδεξιά. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά ποσοστά κοντά στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει επίπεδα αυτοδυναμίας – στόχο που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κεντρικό στοιχείο του νέου πολιτικού τοπίου είναι η άνοδος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με διαφορά 14 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου.

Η μάχη για την τρίτη θέση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για την τρίτη θέση, εξέλιξη που αναμένεται να καθορίσει τις ισορροπίες στον χώρο του κέντρου.

Απώλειες και νέα κόμματα

Η δημοσκόπηση καταγράφει απώλειες για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται στα μικρότερα κόμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse, στη Βουλή εισέρχονται οκτώ ή εννέα κόμματα. Το ΜέΡΑ25 κινείται στο όριο του 3%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει ποσοστό 3,5%, επιβεβαιώνοντας τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μία κρίσιμη παράμετρος, που λειτουργεί ως ένδειξη για τις προθέσεις των ψηφοφόρων, είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μακράν ως καταλληλότερος, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με μεγάλη διαφορά και τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό.

Τα κριτήρια επιλογής των ψηφοφόρων

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, οι πολίτες κλήθηκαν να καταθέσουν τα κριτήρια επιλογής τους. Περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, εστιάζοντας στο πρόγραμμα και τον ρεαλισμό των προτάσεων.

Η έρευνα της Pulse αποτυπώνει το κριτήριο του συνόλου των ψηφοφόρων, αλλά και ειδικότερα των ψηφοφόρων κάθε κόμματος, ιδίως όσων διεκδικούν την εξουσία.

Το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά και τα νέα σχήματα

Μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, η πιθανή ανακοίνωση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να αποτελεί το κομμάτι που λείπει από το υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό.

Εφόσον οι πιθανοί ψηφοφόροι του Αντώνη Σαμαρά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, έχει ενδιαφέρον να μετρηθούν οι ενδεχόμενες απώλειες του κυβερνώντος κόμματος και ο βαθμός επίδρασης στον στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η έρευνα της Pulse αποτυπώνει λεπτομερώς το προφίλ των πιθανών ψηφοφόρων τόσο του κόμματος Σαμαρά όσο και των δύο νέων σχημάτων, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Οι διαφορές που διακρίνουν οι πολίτες στον Αλέξη Τσίπρα

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης τις απόψεις των πολιτών για τον «νέο Αλέξη Τσίπρα» και τις διαφορές που εκτιμούν ότι παρουσιάζει σε σχέση με το παρελθόν.

Πόσοι επιθυμούν κυβέρνηση συνεργασίας

Έντονο ενδιαφέρον προκαλεί και το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις εκλογές, καθώς το πολιτικό σκηνικό – τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων – εμφανίζεται κατακερματισμένο. Η έρευνα της Pulse καταγράφει τις τάσεις και αυτής της παραμέτρου, που επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εικόνα.

Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Η δημοσκόπηση της Pulse καταγράφει τέλος την έντονη ανησυχία των Ελλήνων πολιτών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Άγκυρας να περάσει ως νόμο στο τουρκικό κοινοβούλιο τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».