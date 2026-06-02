Σοκ στην Ιταλία έχει προκαλέσει η φρικτή δολοφονία τεσσάρων μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, οι οποίοι πυρπολήθηκαν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι τέσσερις άνδρες, εργαζόμενοι σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άτομα, φερόμενα ως Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη στο εσωτερικό του οχήματος και κράτησαν τις πόρτες κλειστές. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το βαν εξερράγη.

Χάρη στο υλικό από το κύκλωμα ασφαλείας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους Καραμπινιέρους. Η Ιταλική αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η βάρβαρη αυτή δολοφονία να συνδέεται με την άρνηση των θυμάτων να πληρώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το όχημα.

Φίλος των θυμάτων δήλωσε στον Τύπο ότι οι τέσσερις αλλοδαποί εργάζονταν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης, τονίζοντας πως συχνά δεν τους καταβαλλόταν ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη ημερήσια αμοιβή.