Στη Ρουμανία συνδέουν τον Στέφαν Ταρνοβάνου με τον Παναθηναϊκό, παρουσιάζοντας τον τερματοφύλακα της FCSB ως μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται για την ενίσχυση των «πράσινων» κάτω από τα δοκάρια.

Σύμφωνα με το Digi Sport, ο 26χρονος γκολκίπερ έχει μπει στη λίστα του «τριφυλλιού», σε μια περίοδο κατά την οποία η αναζήτηση βασικού τερματοφύλακα βρίσκεται ψηλά στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η νέα σεζόν αρχίζει νωρίς και ο Γιάκομπ Νίστρουπ επιθυμεί να έχει τον νέο γκολκίπερ άμεσα στη διάθεσή του.

Οι Ρουμάνοι υποστηρίζουν πως ο Ταρνοβάνου βρίσκεται ψηλά στις επιλογές που έχουν τεθεί υπό αξιολόγηση, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών του. Πρόκειται για τερματοφύλακα με ύψος (1.97), καλά αντανακλαστικά και εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια, στοιχεία που ταιριάζουν στο προφίλ που αναζητά ο Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Ταρνοβάνου ανήκει στη FCSB από το 2020, όταν αποκτήθηκε από την Πόλι Ιάσι, και σταδιακά κατάφερε να καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Βουκουρεστίου. Μετρά περισσότερες από 200 συμμετοχές με τη φανέλα της, ενώ έχει ελάχιστες συμμετοχές και στην Εθνική Ρουμανίας.

Η FCSB δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει χωρίς σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα και στη Ρουμανία αναφέρουν πως οι απαιτήσεις της κινούνται κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή υπολογίζεται στα 3,8 εκατ. ευρώ.