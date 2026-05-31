Το όνομα του Ματίας Γένσεν επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με δημοσίευμα του εξωτερικού να αναφέρει πως οι «πράσινοι» εξακολουθούν να παρακολουθούν την περίπτωσή του ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή βρίσκεται ψηλά στη λίστα του «τριφυλλιού» και ο Δανός διεθνής χαφ της Μπρέντφορντ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα με το Transferfeed, ο Παναθηναϊκός έχει τον Γένσεν στο ραντάρ του από τον περασμένο Δεκέμβριο, εξετάζοντας τα δεδομένα της υπόθεσής του.

Πρόκειται, πάντως, για μια περίπτωση με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Το συμβόλαιο του Δανού μέσου με την Μπρέντφορντ φτάνει προς την ολοκλήρωσή του, ωστόσο ο αγγλικός σύλλογος διατηρεί οψιόν ανανέωσης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τα δεδομένα. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη, σύμφωνα με το Transfermarkt, ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός παραμένει αισιόδοξος για την περίπτωση του Γένσεν, θεωρώντας πως πρόκειται για ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή της ομάδας.