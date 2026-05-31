Ο Ιμπραχίμα Κονατέ αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Λίβερπουλ, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Οι «κόκκινοι» γνωστοποίησαν ότι ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί ως ελεύθερος, αφού η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο.

Liverpool FC can confirm Ibrahima Konate is set to leave the club upon the expiry of his contract this summer. Konate will depart with our gratitude and appreciation for the contribution he made and everyone at the club wishes him the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) May 31, 2026

Ο 25χρονος στόπερ είχε ενταχθεί στο ρόστερ της Λίβερπουλ το 2021, όταν ο σύλλογος δαπάνησε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τη Λειψία, επί εποχής Γιούργκεν Κλοπ.

Για το μέλλον του ήδη υπάρχουν αρκετά σενάρια, με ομάδες του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται ως ένας από τους πιθανότερους επόμενους σταθμούς της καριέρας του.