Η UEFA ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα της φετινής σεζόν στο Champions League, λίγες ώρες μετά τον τελικό της Βουδαπέστης, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κυριαρχεί στις επιλογές χάρη στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου ευρωπαϊκού τίτλου της.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης εκπροσωπείται από πέντε ποδοσφαιριστές στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική πορεία που πραγματοποίησε μέχρι την κορυφή. Σημαντική είναι και η παρουσία της Άρσεναλ, η οποία συμμετέχει με τρεις παίκτες, παρά την ήττα της στον τελικό.

Τις υπόλοιπες θέσεις της ενδεκάδας συμπληρώνουν ο Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς και οι Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, οι οποίοι ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

🚨✨ OFFICIAL: UEFA Team of the Season for Champions League 2025/26. 🇪🇺 Any changes you’d make? pic.twitter.com/eghzs2NyVc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ από τις επιλογές της UEFA, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ του Champions League με 15 γκολ. Αντίθετα, ο Χάρι Κέιν, που τερμάτισε δεύτερος στον πίνακα των σκόρερ με 14 τέρματα, βρέθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς.

Η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στο Champions League:

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν), Ούσμαν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Χάρι Κέιν (Μπάγερν).