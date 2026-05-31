Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας εθεάθη να κυκλοφορεί σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης κρατώντας αλυσοπρίονο και μαχαίρι, φωνάζοντας έξω από ένα σπίτι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στη θέα του άνδρα η μητέρα της οικογένειας, μαζί με τα ανήλικα παιδιά της, κλειδώθηκαν έντρομοι στο σπίτι. Οι περίοικοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, που κινητοποιήθηκε άμεσα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φαίνεται πως αναζητούσε τον σύζυγο της γυναίκας. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος έφερε τόσο το αλυσοπρίονο όσο και ένα μαχαίρι.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. και βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου για περαιτέρω εξέταση.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τον συλληφθέντα σε αυτή την ακραία συμπεριφορά.