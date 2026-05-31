Σεισμός στην Κάσο μεγέθους 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου 2026, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του νησιού και των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 19:10. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 29 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά της Κάσσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 6,8 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στους επιφανειακούς σεισμούς, οι οποίοι συνήθως γίνονται πιο αισθητοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχαν προηγηθεί μικρότερες σεισμικές δονήσεις, με την ισχυρότερη να φτάνει τα 3,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.