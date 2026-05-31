Ακρίβεια και καύσιμα αποτελούν ξανά τον συνδυασμό που «καίει» τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα νησιά, όπου οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί. Πολλοί οδηγοί φροντίζουν να γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, προκειμένου να αποφύγουν τις αυξημένες τιμές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ. Ωστόσο, στους νησιωτικούς προορισμούς οι τιμές είναι έως και 20 λεπτά υψηλότερες ανά λίτρο.

Στις Κυκλάδες η μέση τιμή φτάνει τα 2,286 ευρώ το λίτρο, στα Δωδεκάνησα τα 2,214 ευρώ, στο Ρέθυμνο τα 2,181 ευρώ και στην Κέρκυρα τα 2,170 ευρώ. Οι διαφορές αυτές αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι καταναλωτές στις νησιωτικές περιοχές.

Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων, η υψηλή φορολογία παραμένει το βασικό πρόβλημα. Ο κλάδος ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων στήριξης, ώστε να περιοριστεί το κόστος για τους πολίτες.

Η κυβερνητική παρέμβαση

Στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις.

«Γι’ αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο Diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η φετινή τουριστική σεζόν ξεκινά με το κόστος μετακίνησης να βρίσκεται στα ύψη, ενώ οι κάτοικοι των νησιών καλούνται για ακόμη μία φορά να πληρώσουν το ακριβότερο τίμημα της ακρίβειας.