Το αδιαχώρητο στις παραλίες της Αττικής επικράτησε και αυτό το Σαββατοκύριακο, με τους λουόμενους να δίνουν κυριολεκτικά «μάχη για μια ξαπλώστρα». Με θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο, χιλιάδες εκδρομείς αναζήτησαν μια ανάσα δροσιάς στις ακτές του λεκανοπεδίου.

Η θάλασσα μπορεί να είναι δωρεάν, ωστόσο η ημέρα σε οργανωμένη πλαζ μόνο φθηνή δεν αποδείχθηκε. Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ουρές τόσο στις οργανωμένες όσο και στις ελεύθερες παραλίες της Αττικής. Ο συνωστισμός ήταν έντονος, ενώ οι χώροι στάθμευσης γέμισαν ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Η πολυπόθητη «βουτιά δροσιάς» πάντως κοστίζει ακριβά. Οι τιμές εισόδου, οι ξαπλώστρες, ο καφές και το φαγητό στις οργανωμένες πλαζ ανεβάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος για μια οικογένεια ή μια παρέα.

Όπως ανέφεραν λουόμενοι, «γύρω στα 80 ευρώ σίγουρα. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη σημερινή εποχή. Χωρίς φαγητό. Με φαγητό ξεπερνάει τα 100 σίγουρα», επισημαίνοντας το αυξημένο κόστος μιας απλής ημερήσιας εξόρμησης.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και εκτός Αττικής. Οι παραλίες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής γέμισαν από κόσμο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τον καλό καιρό και τη θάλασσα.

Πολλοί επέλεξαν επίσης μονοήμερες εκδρομές με πλοίο προς κοντινά νησιά, αναζητώντας πιο ήσυχες παραλίες και χαμηλότερες τιμές.

Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η ζέστη θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες και να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους.