Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και πανηγυρίζοντας ένα ιστορικό back-to-back, το οποίο την εδραιώνει πλέον στη σύγχρονη ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μετά τη λήξη του τελικού, οι πρωταθλητές Ευρώπης έγιναν δεκτοί με τιμές στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε μια τελετή γεμάτη συμβολισμό και εθνική υπερηφάνεια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το επίτευγμα της Παρί, τονίζοντας τη σημασία των δύο συνεχόμενων κατακτήσεων, ενώ στάθηκε και στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

«Μας κρατήσατε καθηλωμένους μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πέρυσι ήταν ξεκάθαρο, το πήρατε με επιβλητικό τρόπο. Φέτος, η Παρί Σεν Ζερμέν χάρισε στη Γαλλία κάτι που δεν είχε συμβεί για δεκαετίες: δύο τίτλους μέσα σε δύο χρόνια. Σας ευχαριστούμε. Η Παρί Σεν Ζερμέν ανήκει πλέον στην κορυφαία κατηγορία, με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις. Είναι τεράστιο επίτευγμα, πηγή υπερηφάνειας για τον σύλλογο, για το Παρίσι και για ολόκληρη τη Γαλλία.

Όλοι δώσατε τα πάντα μέχρι το τέλος. Κανείς δεν λύγισε, κανείς δεν έχασε τη συγκέντρωσή του. Δείξατε ενότητα, χαρακτήρα και ωριμότητα. Δεν υπήρξε στιγμή αδυναμίας. Αντέξατε την πίεση και επιστρέψατε όταν έπρεπε. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήσασταν ψύχραιμοι. Αυτό είναι το σημάδι μιας πραγματικά μεγάλης ομάδας. Η Παρί είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.»

Για τα επεισόδια στο Παρίσι:

«Το Παρίσι γιόρτασε δύο τίτλους, δύο αστέρια. Δυστυχώς, είδαμε και σκηνές βίας στους δρόμους της πόλης. Ευχαριστώ τον Υπουργό Εσωτερικών και όλες τις δυνάμεις που επενέβησαν. Αυτό δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν το αποδεχόμαστε. Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε όσους συνελήφθησαν. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Τέλος.»

Για τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί:

«Ποτέ δεν εγκατέλειψες την Παρί Σεν Ζερμέν. Η συμβολή σου είναι τεράστια, καθώς οδήγησες τον σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν ξεχνώ όσους αμφισβητούσαν την πορεία της ομάδας με τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο. Χθες είδαμε έναν προπονητή-μαέστρο. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε κάθε κριτική.»

Για τον Μαρκίνιος και τον Ουσμάν Ντεμπελέ:

«Δεν θα αναφέρω όλους τους παίκτες, αλλά αξίζει να σταθώ στον αρχηγό. Ο Μαρκίνιος είναι χρόνια στον σύλλογο. Του είπαν πολλές φορές να φύγει, αλλά έμεινε και δικαιώθηκε. Τι αρχηγός. Και φυσικά έχουμε έναν παίκτη που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα. Ο Ντεμπελέ δεν λύγισε στο πιο κρίσιμο σημείο. Ήταν αποφασιστικός.»

Για την εθνική Γαλλίας:

«Και τώρα περιμένω από τους “Μπλε” να προσθέσουν και τρίτο αστέρι στη φανέλα μας.»