Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Μάλτας (MLP) αναδείχθηκε νικητής στις γενικές εκλογές της χώρας, εξασφαλίζοντας δεύτερη θητεία για τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Το MLP συγκέντρωσε το 51,8% των ψήφων, επικρατώντας του συντηρητικού Εθνικιστικού Κόμματος (PN), το οποίο έλαβε 44,7%.

«Γράψαμε ιστορία, κερδίζοντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά», δήλωσε ο Αμπέλα σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, μετά τα πρώτα αποτελέσματα που έδειχναν το κόμμα του να προηγείται.

Ο Αμπέλα αναμένεται να ορκιστεί για νέα θητεία τη Δευτέρα, από την Πρόεδρο Μύριαμ Σπιτέρι Ντεμπόνο.

Εορτασμοί και αντιδράσεις

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό σε διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ πλήθος υποστηρικτών, ντυμένοι στα κόκκινα, συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του MLP στην πόλη Χάμρουν.

Πολλοί ύψωσαν τέσσερα δάχτυλα, γιορτάζοντας την τέταρτη συνεχόμενη εκλογική νίκη του κόμματος από το 2013.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Άλεξ Μποργκ του PN, ανέφερε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τηλεφώνησε στον Αμπέλα για να παραδεχθεί την ήττα και να του ευχηθεί καλή επιτυχία.

«Ο λαός μίλησε και οφείλουμε να σεβαστούμε τη βούλησή του», δήλωσε ο Μποργκ.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ξεπέρασε το 87%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ποσοστό που θεωρείται συνηθισμένο για τις εκλογές στη Μάλτα.

Η προεκλογική στρατηγική και τα πολιτικά διακυβεύματα

Ο 48χρονος Αμπέλα είχε προκηρύξει τις πρόωρες εκλογές του Σαββάτου έναν χρόνο νωρίτερα, στα τέλη Απριλίου, επικαλούμενος τις γεωπολιτικές ανησυχίες που προκύπτουν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Όπως είχε δηλώσει, η κυβέρνησή του χρειαζόταν νέα εντολή για να καθοδηγήσει τη Μάλτα και τους πολίτες της ενόψει μιας επικείμενης ενεργειακής κρίσης.

Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η απόφαση αυτή αποτέλεσε πολιτικό ελιγμό, με στόχο να εμποδιστεί ο Μποργκ –ο οποίος εξελέγη αρχηγός του PN μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο– να εδραιωθεί ως σοβαρός αντίπαλος.

Κατά την προεκλογική περίοδο, το κεντροαριστερό MLP επικεντρώθηκε στη συνέχιση της πολιτικής του και ανέδειξε τη σταθερή οικονομία της Μάλτας ως απόδειξη της ικανότητάς του να κυβερνά.

Αντίθετα, το PN του Μποργκ πρόβαλε την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και μείωσης της εξάρτησης της χώρας από ξένη εργασία. Το κόμμα παρουσίασε τον 30χρονο Μποργκ –δικηγόρο και πρώην νικητή του διαγωνισμού Mr World Malta– ως μια φρέσκια πολιτική επιλογή, ικανή να φέρει αλλαγή μετά από περισσότερο από μία δεκαετία Εργατικής διακυβέρνησης.

Ο Αμπέλα, που ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα το 2020, είναι γιος πρώην Προέδρου της Μάλτας.