Ο Εργατικός Ρόμπερτ Αμπέλα, 48 ετών, γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε επίσημη ανακοίνωση ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Μάλτας τη διάλυση του κοινοβουλίου. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, διεκδικώντας τρίτη συνεχόμενη θητεία, με βασικό σύνθημα τη «σταθερότητα» σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, κυρίως εν μέσω της σύγκρουσης στο Ιράν.

«Η χώρα μας χρειάζεται μια εκλεγμένη κυβέρνηση — με νέα θητεία — επικεντρωμένη μόνο στις ανάγκες της χώρας, δεδομένων όλων των προκλήσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε — και οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι», δήλωσε ο Αμπέλα.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να «προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα, όποια κι αν είναι η εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης».

Η πολιτική αναμέτρηση και τα κόμματα

Το Εργατικό Κόμμα επιδιώκει να εξασφαλίσει μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη, ενισχύοντας τη θέση του στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο νέος αρχηγός του συντηρητικού Εθνικιστικού Κόμματος, Άλεξ Μποργκ, θα δώσει την πρώτη του εκλογική μάχη, επιχειρώντας να ανατρέψει την κυριαρχία των Εργατικών.

Το πολιτικό υπόβαθρο

Στις προηγούμενες εκλογές του 2022, το Εργατικό Κόμμα είχε επικρατήσει με ποσοστό 55,11%, παρά τη μειωμένη συμμετοχή και το σκάνδαλο που ξέσπασε μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίσια.

Η τότε εκστρατεία του Αμπέλα επικεντρώθηκε στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού και στην οικονομική ευρωστία που παρουσίασε η χώρα κατά την εννιαετή διακυβέρνηση των Εργατικών.

Αντίθετα, το Εθνικιστικό Κόμμα είχε προτάξει ζητήματα διαφθοράς και τις κυβερνητικές επιχορηγήσεις που διανεμήθηκαν λίγο πριν από την ημέρα των εκλογών. Ωστόσο, οι εσωτερικές διχόνοιες στο κόμμα φρέναραν την επίδοσή του στις κάλπες.