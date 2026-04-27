Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα έφθασαν σήμερα στις ΗΠΑ για τετραήμερη επίσκεψη, η οποία προσέλαβε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και λόγω των εντάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

BREAKING: King Charles and Queen Camilla arrive in the U.S. It is the first time Charles has visited the U.S. as monarch, and the first state visit of any British monarch since 2007. https://t.co/QaE56MJml8 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pASX2clBti — Sky News (@SkyNews) April 27, 2026

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έφθασε στην στρατιωτική βάση Άντριους γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα). Η επίσκεψη ξεκινά με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη, και περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου κι ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν επίσης στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.