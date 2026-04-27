Ο κυβερνήτης της Τεχεράνης αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι η ιρανική πρωτεύουσα έχει χάσει έως 80 εκατομμύρια λίτρα — περίπου 21 εκατομμύρια γαλόνια — αποθηκευμένων καυσίμων έπειτα από την καταστροφή δεξαμενών πετρελαίου νωρίτερα φέτος, καθώς ο απολογισμός της αμερικανο-ισραηλινής αεροπορικής εκστρατείας κατά του Ιράν συνεχίζει να βαραίνει.

Ο κυβερνήτης Μοχαμαντσάντεγκ Μοταμεντιάν έκανε την ανακοίνωση στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό IRIB, καλώντας τον κόσμο να συμβάλει στη διαχείριση της κατανάλωσης νερού, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και καυσίμων. Ανέφερε ότι η κατανάλωση καυσίμων στην πρωτεύουσα έχει μειωθεί κατά περίπου 50% λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας και της αυξημένης χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, και σημείωσε ότι κανένα βενζινάδικο δεν έχει αναγκαστεί να κλείσει.

Οι απώλειες προέρχονται από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν την πετρελαϊκή υποδομή της Τεχεράνης στις αρχές Μαρτίου, κατά την εναρκτήρια φάση της σύγκρουσης. Στις 7 και 8 Μαρτίου, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν τουλάχιστον τέσσερις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς παραγωγής στην Τεχεράνη και στη γειτονική επαρχία Αλμπόρζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι στόχοι περιλάμβαναν την αποθήκη πετρελαίου Σαχράν στη δυτική Τεχεράνη, την αποθήκη πετρελαίου Αγκντασιέχ στη βορειοανατολική Τεχεράνη και το διυλιστήριο της Τεχεράνης στο νότο, καθώς και μια αποθήκη στην πόλη Καράτζ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πετρέλαιο από την αποθήκη Σαχράν χύθηκε στους δρόμους, ενώ τεράστιες πυρκαγιές σκέπασαν με πυκνούς καπνούς καπνιάς την πρωτεύουσα για μέρες. Τουλάχιστον τέσσερις οδηγοί βυτιοφόρων έχασαν τη ζωή τους στις επιδρομές.

Η Ευρώπη Αντιμετωπίζει Ενεργειακό Πλήγμα 32 Δισεκατομμυρίων Δολαρίων

Η καταστροφή της ιρανικής ενεργειακής υποδομής έχει δημιουργήσει κυματισμούς που εκτείνονται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο ότι η Ευρώπη έχει αναγκαστεί να καταβάλει επιπλέον 27 δισεκατομμύρια ευρώ (32 δισεκατομμύρια δολάρια) για εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Το 2022, ο Πούτιν έκοψε την παροχή φυσικού αερίου, και τώρα έχουμε το Ορμούζ», είπε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους, αναφερόμενη στον θαλάσσιο διάδρομο τον οποίο το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει από τα τέλη Φεβρουαρίου. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «δεύτερη σοβαρή ενεργειακή κρίση για την Ευρώπη μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να επεκτείνουν την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διερευνήσουν καινοτομίες στον πυρηνικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ένας Ευρύτερος Ενεργειακός Πόλεμος

Οι επιθέσεις στις αποθήκες καυσίμων της Τεχεράνης αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά του ενεργειακού τομέα του Ιράν. Στα τέλη Μαρτίου, επιθέσεις στο υπεράκτιο αέριο πεδίο South Pars του Ιράν — το οποίο είναι υπεύθυνο για περίπου το 70 τοις εκατό της παραγωγής φυσικού αερίου της χώρας — προκάλεσαν άνοδο στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και επιδείνωσαν τις εγχώριες ελλείψεις, σύμφωνα με τους New York Times.