Ο αδελφός του διάσημου Τούρκου σεφ Salt Bae (Νουσρέτ Γκιοκτσέ), ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, προφυλακίστηκε στην Τουρκία με βαριές κατηγορίες για μαστροπία ανηλίκου, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που αποκάλυψε κύκλωμα πορνείας μέσω εφαρμογών και ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ συνελήφθη ύστερα από έρευνα της Εισαγγελίας Κουτσούκτσεκμετζε (Τρομοκρατίας και Οργανωμένου Εγκλήματος), η οποία ξεκίνησε μετά από επιχειρήσεις της Αστυνομίας Ηθών σε Κωνσταντινούπολη, Σαμψούντα, Ντιγιάρμπακιρ και Άγκυρα. Το κύκλωμα, όπως προέκυψε από τις παρακολουθήσεις, φέρεται να έστελνε γυναίκες –ανάμεσά τους και αλλοδαπές– σε σπίτια και ξενοδοχεία, κλείνοντας «ραντεβού» μέσω κλειστών ομάδων σε εφαρμογές. Οι μεσάζοντες κρατούσαν προμήθειες και φέρονται να ξέπλεναν τα κέρδη μέσω ενοικιασμένων τραπεζικών λογαριασμών.

Οι οικονομικοί ερευνητές εντόπισαν ύποπτες κινήσεις περίπου 15 εκατ. τουρκικών λιρών μέσα σε έναν χρόνο, ποσό που αποδίδεται στα έσοδα του κυκλώματος από την πορνεία. Η πρώτη φάση της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου, με ταυτόχρονες εφόδους σε 14 διευθύνσεις σε πέντε πόλεις. Συνελήφθησαν 13 άτομα, εκ των οποίων 7 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα και 6 αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Σε δεύτερο κύμα συλλήψεων, μετά την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και νέων στοιχείων, συνελήφθησαν ακόμη 13 ύποπτοι. Από αυτούς, οι 7 προφυλακίστηκαν, ανάμεσά τους και ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, ο οποίος, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, φέρεται να μεσολαβούσε σε συνευρέσεις που περιλάμβαναν και ανήλικη. Η κατηγορία αυτή οδήγησε στη βαρύτερη δίωξη για «διαμεσολάβηση στην πορνεία παιδιού».

Η σκιά πάνω από το brand Νουσρέτ

Η εμπλοκή του ονόματος Γκιοκτσέ δεν αφορά τον ίδιο τον διάσημο επιχειρηματία, αλλά τον αδελφό του. Ωστόσο, η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία και πλήγμα στη δημόσια εικόνα του brand Nusr-Et, που μέχρι σήμερα συνδεόταν με πολυτέλεια, lifestyle και διεθνείς celebrities.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν, ότι στη λίστα των κατηγορουμένων «ξεχωρίζει» το επίθετο Γκιοκτσέ, καθώς ο Οζγκιούρ παρουσιάζεται ρητά ως αδελφός του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας steakhouse. Ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας για προφυλάκιση ενόψει ολοκλήρωσης της έρευνας.

Η υπόθεση φέρνει σε δύσκολη θέση τον κύκλο του Νουσρέτ στην Τουρκία, με τα ερωτήματα να επικεντρώνονται στο αν ο διάσημος επιχειρηματίας γνώριζε για τις δραστηριότητες του αδελφού του και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της εταιρείας του σε επίπεδο επικοινωνίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις από τον ίδιο ή εκπροσώπους του.

Νομικοί κύκλοι στην Τουρκία εκτιμούν ότι, λόγω της σοβαρότητας της κατηγορίας που αφορά ανήλικο, οι ποινές που αντιμετωπίζει ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ ενδέχεται να φτάσουν σε πολυετή κάθειρξη, εφόσον καταδικαστεί.

Το μήνυμα των τουρκικών αρχών

Η υπόθεση εντάσσεται στη σκληρή γραμμή που επιχειρεί να προβάλει το τουρκικό κράτος απέναντι στα κυκλώματα πορνείας και εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών και ανηλίκων. Η συνεργασία της Εισαγγελίας με την Αστυνομία Ηθών, η παρακολούθηση υπόπτων και η χαρτογράφηση των χρηματικών ροών παρουσιάζονται από τις αρχές ως «υπόδειγμα» καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Στον πυρήνα της δράσης των αρχών βρίσκεται η χρήση εφαρμογών και «κρυφών» ομάδων, όπου κλείνονταν ραντεβού και διακινούνταν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω λογαριασμών τρίτων, τους οποίους, σύμφωνα με τους ανακριτές, οι εγκέφαλοι ενοικίαζαν για να αποκρύπτουν τα ίχνη τους.

Για την τουρκική κοινωνία, το γεγονός ότι ένα τόσο προβεβλημένο όνομα όπως ο Νουσρέτ «αγγίζεται» έστω και έμμεσα από υπόθεση που αφορά φερόμενη πορνεία ανηλίκου, ενισχύει τα ερωτήματα για το κατά πόσο η λάμψη της showbiz και της επιχειρηματικής επιτυχίας μπορεί να καλύψει τις σκοτεινές πτυχές της πραγματικότητας.