Μια σοκαριστική υπόθεση από τον πόλεμο στην Ουκρανία αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα The Sunday Times, φέρνοντας στο φως μαρτυρίες για περιστατικά κανιβαλισμού μεταξύ Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες υπέκλεψαν συνομιλίες Ρώσων αξιωματικών, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στη 5η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, στην περιοχή Μίρνοχραντ, στην ανατολική Ουκρανία.

🫢 Ouroboros activated: Russia’s army starts devouring itself At least five alleged cases of cannibalism were reported in winter 2025–2026 in eastern Ukraine due to food shortages and supply issues, The Sunday Times reports, citing Ukrainian intelligence. In one reported case… pic.twitter.com/Cbz1EaLiiC — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2026

Οι Ουκρανοί πράκτορες έμειναν εμβρόντητοι όταν, σε μία από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, άκουσαν αναφορές ότι στο 95ο Σύνταγμα της ίδιας Ταξιαρχίας σημειώθηκε πράξη κανιβαλισμού. Ο υποδιοικητής της μονάδας, Βλαντισλάβ Ραζίκοφ, πληροφορήθηκε από υφιστάμενό του πως ένας Ρώσος στρατιώτης επιχείρησε να φάει έναν συμπολεμιστή του.

Σύμφωνα με την υποκλαπείσα συνομιλία, ο ανώνυμος στρατιωτικός ανέφερε ότι «ένας στρατιώτης μας, με χαρακτηριστικό κλήσης “Khromoy”, σκότωσε δύο συμπολεμιστές του και προσπάθησε να φάει έναν από αυτούς». Οι υπόλοιποι στρατιώτες τον εντόπισαν σε υπόγειο, όπου είχε κρύψει τις σορούς και δίπλα του υπήρχε μηχάνημα κοπής κιμά, με ένα από τα πόδια των νεκρών ήδη τεμαχισμένο.

Όταν ο «Khromoy» αντιλήφθηκε ότι τον συνέλαβαν, άνοιξε πυρ εναντίον των συναδέλφων του και σκοτώθηκε. Ο ανώνυμος αξιωματικός είπε στον Ραζίκοφ ότι του έστειλε φωτογραφίες του κομμένου ποδιού και του στρατιώτη. Οι Ουκρανοί πράκτορες απέκτησαν το υλικό και, όπως αναφέρει η εφημερίδα, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η αυθεντικότητά του.

Ο Ραζίκοφ φέρεται να αντέδρασε λέγοντας: «Δεν τους ταΐζουν; Δεν καταλαβαίνω», με τον συνομιλητή του να απαντά: «Οι στρατιώτες μας θα αρχίσουν σύντομα να τρώνε ο ένας τον άλλον αφού λιμοκτονούν από τις μερίδες φαγητού που παίρνουν».

Προηγούμενα περιστατικά και ηχητικά ντοκουμέντα

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι έχουν υποκλέψει παρόμοιες επικοινωνίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έλλειψη τροφίμων και η ανεπαρκής μέριμνα του ρωσικού στρατού οδηγούν ορισμένους στρατιώτες σε ακραίες πράξεις επιβίωσης.

Τον Ιούνιο του 2025, οι ουκρανικές αρχές είχαν δημοσιοποιήσει ηχητικό απόσπασμα Ρώσων στρατιωτών που συζητούσαν ανάλογο περιστατικό. Ο διοικητής της 68ης Μεραρχίας Μηχανοκίνητου Πεζικού περιέγραφε ότι στρατιώτης με το χαρακτηριστικό «Brelok» σκότωσε και έφαγε έναν συμπολεμιστή του με το κωδικό όνομα «Foma».

«Ο “Brelok” τον δολοφόνησε και μετά τον έτρωγε για 2 εβδομάδες», ακούγεται να λέει ο Ρώσος διοικητής στο ηχητικό, ενώ σύμφωνα με τις ουκρανικές αναφορές, ο δράστης σκοτώθηκε λίγο αργότερα.

Απαντώντας στο ρεπορτάζ των The Sunday Times, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος σχολιασμού» και πρόσθεσε: «Αυτά που περιγράψατε είναι κατασκευασμένα από τις ουκρανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες μια οργάνωση της οποίας η λειτουργία είναι η παραγωγή προπαγάνδας, όχι η καταγραφή γεγονότων».