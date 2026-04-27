Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, εξαπέλυσε έντονη επίθεση κατά του γνωστού παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, κατηγορώντας τον για «ρητορική μίσους και βίας» και ζητώντας από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC να τοποθετηθεί.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανέφερε ότι η πρόσφατη αναφορά του Κίμελ στην οικογένειά της «δεν αποτελεί χιούμορ», αλλά λόγο που «διχάζει τη χώρα» και «εντείνει την πολιτική ένταση στην Αμερική».

«Φτάνει πια. Ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμη θα επιτρέψει η διοίκηση του δικτύου τέτοιες συμπεριφορές σε βάρος της κοινότητάς μας;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Η αντίδρασή της ήρθε μετά από σχόλιο του Κίμελ, ο οποίος σε τηλεοπτική του εκπομπή είχε σατιρίσει το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και είχε αναφερθεί στη Μελάνια Τραμπ με αιχμηρό τρόπο, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media. Tην αποκάλεσε «μέλλουσα χήρα».

Jimmy Kimmel: “Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow.” pic.twitter.com/LdloPzMyXr — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Το «παρελθόν» της αντιπαράθεσης

Η μητρική εταιρεία του ABC, Disney, είχε προχωρήσει προσωρινά σε διακοπή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» στις 17 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά από δηλώσεις του παρουσιαστή σχετικά με την πολιτική διάσταση της υπόθεσης δολοφονίας του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.

Η εκπομπή επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, με το ABC να ανανεώνει το συμβόλαιο του Κίμελ έως τα μέσα του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα στο παρελθόν ασκήσει κριτική σε late night εκπομπές, ενώ έχει απειλήσει ακόμη και με ανακλήσεις αδειών τηλεοπτικών δικτύων, σε περίπτωση που δεν κινηθούν εναντίον κωμικών προγραμμάτων.