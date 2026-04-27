Η μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ έφτασε, με την πόλη του Ηρακλείου να ζει σε ρυθμούς πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες φίλαθλοι έχουν κατακλύσει τους δρόμους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για τη μεγάλη φιέστα.

Η εκκίνηση των εορτασμών δόθηκε από το ιστορικό «Γεντί Κουλέ», όπου οι παίκτες της ομάδας επιβιβάστηκαν σε ανοιχτό πούλμαν για να πραγματοποιήσουν τον γύρο της πόλης.

Η διαδρομή περιλαμβάνει κεντρικά σημεία, όπως η Πλατεία Ελευθερίας και τα Λιοντάρια Ηρακλείου, με τον κόσμο να δίνει δυναμικό «παρών» σε κάθε στάση.

Η ΠΑΕ έχει καλέσει τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά, τονίζοντας πως πρόκειται για μια ημέρα-ορόσημο για ολόκληρη την Κρήτη.

Με την πόλη να «πάλλεται» από συνθήματα και πανηγυρισμούς, η σημερινή φιέστα αναμένεται να μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων ως μία από τις πιο λαμπρές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Την αποθέωση γνώρισε και ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο.