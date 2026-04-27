Την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και εντατικοποίηση των επαφών Ελλάδας-Λιβύης ως αναγκαία συνθήκη για την περιφερειακή ευημερία επιβεβαίωσε-σύμφωνα με διπλωματικές πηγές- η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη.

Ο κ.Γεραπετρίτης είχε χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Mohammed Menfi, τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah, με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Taher Al Baour.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η ενότητα και σταθερότητα της Λιβύης είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη ειρήνη και ευημερία της Ανατολικής Μεσογείου, και εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις μετα την επίσκεψη του στην Τρίπολη στις 15.7.2025.

Συγκεκριμένα:

– Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των αρμόδιων Επιτροπών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, τον Σεπτέμβριο 2025.

– Έναρξη απευθείας αεροπορικών πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης/Βεγγάζης, που αποτελούν ουσιαστικό βήμα για την επιχειρηματική κινητικότητα και τον τουρισμό.

– Διμερής συνεργασία στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων.

– Υποστήριξη από την Ελλάδα των λιβυκών θέσεων σε διεθνείς οργανισμούς.

Τόσο ο Έλληνας ΥΠΕΞ όσο και οι Λίβυοι αξιωματούχοι συμφώνησαν για την ανάγκη συνεργασίας και τη διεξαγωγή ειλικρινούς διαλόγου παραμένοντας προσηλωμένοι στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης.

Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τη Λιβύη, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στην UNCLOS και όπως έχει πράξει με άλλα γειτονικά της κράτη. Τέθηκε το χρονοδιάγραμμα του επόμενου γύρου τεχνικών συνομιλιών, ο οποίος θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα, στην Τρίπολη.

Παράτυπη μετανάστευση

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, ότι οι ροές από την Δυτική Λιβύη προς Ελλάδα παραμένουν σχεδόν μηδενικές, ενώ επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να μην παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός από την Ανατολική Λιβύη (Τομπρούκ-Κρήτη).

Επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας συνεργασίας των δύο πλευρών και της εκπαίδευσης στελεχών λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα.

Συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεχίσει να συμβάλει ενεργά στην υποστήριξη των θεμιτών λιβυκών θέσεων προς όφελος του λιβυκού λαού.

Συμβολή στην πολιτική διαδικασία για τη Λιβύη

Ως προς τις εξελίξεις στην πολιτική διαδικασία στη Λιβύη, η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του ΣΑΗΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην στήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, υπό την αιγίδα των ΗΕ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση υπέρ της διενέργειας ελεύθερων, δικαίων και χωρίς αποκλεισμούς κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών ως τη μόνη βιώσιμη λύση για την οριστική επίλυση της λιβυκής κρίσης, καθώς και του αποκλεισμού οποιασδήποτε εξωθεν παρέμβασης. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται το πλευρό της Λιβύης ως ειλικρινής συνομιλητής.

Διμερής συνεργασία

Αμφότερες πλευρές εξέφρασαν βούληση για ενίσχυση των επαφών, μέσω της ανασύστασης μικτής επιτροπής για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών και την επεξεργασία νέων συμφωνιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο χωρών.

Συμφώνησαν, επίσης, την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και περαιτέρω προώθηση των επενδύσεων στους τομείς ενέργειας, κατασκευών, logistics και μεταφορών.

Συμφωνήθηκε σχετικά η διεξαγωγή το προσεχές διάστημα ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη.

Τέλος, τα μέρη συμφώνησαν να εργαστούν για την εμπορευματική και επιβατική θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας και Λιβύης.