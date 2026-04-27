Αναστάτωση προκάλεσε στο Ηράκλειο μια ασυνήθιστη υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν Βρετανό τουρίστα, ο οποίος εντοπίστηκε να απολαμβάνει υπηρεσίες all inclusive ξενοδοχείου χωρίς να είναι πελάτης.

Ο άνδρας φέρεται να έκανε χρήση των παροχών του καταλύματος, καταναλώνοντας για ώρες αλκοόλ χωρίς να πληρώσει. Όταν οι υπάλληλοι τον ρώτησαν για το «βραχιολάκι» που φορούν όλοι οι πελάτες, εκείνος συνειδητοποίησε ότι είχε αποκαλυφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να απομακρυνθεί βιαστικά από τον χώρο, ενώ φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Υπάλληλος ασφαλείας του ξενοδοχείου τον συνόδευσε μέχρι το ταξί, που θα τον μετέφερε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Παραμένει άγνωστο, γιατί ο τουρίστας ήθελε να μεταβεί εκεί, καθώς η αναχώρησή του για τη Βρετανία ήταν προγραμματισμένη για την επόμενη ημέρα. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο και διαπιστώνοντας ότι είχε χάσει το πορτοφόλι του, ο Βρετανός κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα του αερολιμένα, ότι δήθεν τον έκλεψαν ο οδηγός ταξί και ο υπάλληλος ασφαλείας του ξενοδοχείου που τον συνόδευσε.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και μόλις ενημερώθηκαν για τις κατηγορίες, υπέβαλαν με τη σειρά τους μήνυση εναντίον του τουρίστα για ψευδή καταγγελία. Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή, όταν διαπιστώθηκε ότι το πορτοφόλι είχε βρεθεί στον χώρο του ξενοδοχείου και είχε ήδη παραδοθεί στη ρεσεψιόν, όπου το παρέλαβε ο κάτοχός του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις για τα περιστατικά απρεπούς συμπεριφοράς τουριστών σε δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης.