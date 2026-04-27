Σύμφωνα με τις τρέχουσες αποδόσεις των bookmakers για τη Eurovision, η μάχη για το ποια χώρα θα κερδίζει τον φετινό διαγωνισμό παραμένει ανοιχτή, με τη Φινλανδία και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στα φαβορί για την πρωτιά στον φετινό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η Ελλάδα εμφανίζεται μεσαία αλλά σταθερή στις προβλέψεις, με το ελληνικό τραγούδι να καταγράφει καλή δυναμική στο televoting και να τοποθετείται κοντά στις υψηλότερες θέσεις, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή ισχυρή απήχηση στο κοινό. Παράλληλα, οι πιθανότητες πρόκρισης από τον ημιτελικό παραμένουν υψηλές, ενισχύοντας το ενδεχόμενο παρουσίας στον τελικό.

Οι αναλυτές των αποδόσεων σημειώνουν ότι η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, γεγονός που διατηρεί ανοιχτές τις ισορροπίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δεν καταγράφεται ως outsider, αλλά ως συμμετοχή με προοπτική για μια ανταγωνιστική πορεία, ανάλογα με την τελική σκηνική παρουσία και την απήχηση του τραγουδιού.

Συνολικά, η εικόνα για την ελληνική συμμετοχή παραμένει θετική, με ισχυρές ενδείξεις πρόκρισης και πιθανότητα καλής επίδοσης στον τελικό, όπου καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η ζωντανή εμφάνιση και η ανταπόκριση του κοινού.