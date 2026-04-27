Είναι γεγονός. Σύμφωνα με την εκπομπή Buongorno, στο διάστημα 15-25 Μαΐου μην ψάξετε διαμονή στη Μύκονο.

Το Emily in Paris κάνει απόβαση στο νησί των ανέμων. 250 άτομα cast & τεχνικοί θα βρεθούνε στο νησί για γυρίσματα και μάλιστα φαίνεται ότι θα δούμε γνωστές παραλίες και σοκάκια.

Φημολογείται οτί θα δούμε γυρίσματα στον Άγιο Σώστη αλλά και σε άλλες παραλίες.

Η Μύκονος βρίσκεται στο πόδι εδώ και περίπου δύο μήνες, από τότε που τα πιο σοβαρά γραφεία concierge του νησιού έλαβαν request από την εταιρεία παραγωγής της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris, προκειμένου να ερευνήσουν το πού και το πώς ώστε στο νέο κύκλο της σειράς να υπάρχουν και κάποια επεισόδια που να είναι γυρισμένα στη Μύκονο.

Η καλή σχέση μεταξύ του νησιού και των ανθρώπων της σειράς άλλωστε, έχει καλλιεργηθεί εδώ και χρόνια, από τότε που δήμαρχος ήταν ο Κωνσταντίνος Κουκάς και ένας εκ των παραγωγών του δημοφιλούς σίριαλ Stephen Joel Brown, απολάμβανε διακοπές στα σοκάκια της Μυκόνου.

Τέλος, οι άνθρωποι του Emily in Paris κινούνται με μεγάλη διακριτικότητα στο νησί των ανέμων έχοντας ζητήσει να υπογράφουν σύμβαση εμπιστευτικότητας όλοι οι ντόπιοι που εμπλέκονται επαγγελματικά μαζί τους.