Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον και Νικόλας Ράπτης βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός απρόσμενου περιστατικού στην Αντίπαρο, όταν μια χαλαρή βραδινή έξοδος για φαγητό μετατράπηκε σε σκηνή που θύμιζε κινηματογραφική ταινία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστή πιτσαρία του νησιού, όπου μια παρέα απολάμβανε το δείπνο της, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγα μέτρα πιο πέρα βρισκόταν ένας από τους πιο διάσημους σταρ του Χόλιγουντ. Ο Τομ Χανκς, που τα τελευταία χρόνια επιλέγει την Αντίπαρο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δειπνούσε ήσυχα με τη σύζυγό του, χωρίς να προκαλεί την προσοχή των θαμώνων.

Σε κοντινό τραπέζι, ένας άνδρας καθόταν ακίνητος, με το βλέμμα στραμμένο προς τον τοίχο, γεγονός που προκάλεσε περιέργεια, χωρίς ωστόσο να κινήσει υποψίες. Η κατάσταση άλλαξε, όταν ο γνωστός stand up κωμικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Νικόλας Ράπτης αποφάσισε να πλησιάσει τον ηθοποιό, κρατώντας το κινητό του για να τραβήξει φωτογραφία.

Πριν προλάβει να φτάσει κοντά, ο σωματοφύλακας που βρισκόταν δίπλα στον Τομ Χανκς αντέδρασε ακαριαία. Σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου στο vidcast που παρουσιάζει ο Νικόλας Ράπτης με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και τον Κώστα Μαλιάτση, τον σταμάτησε απότομα, χτυπώντας το χέρι του και ρίχνοντάς του το κινητό, κάνοντάς του μάλιστα νόημα να μην πλησιάσει ξανά. Ο Τομ Χανκς, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες, παρέμεινε απόλυτα ψύχραιμος και συνέχισε το δείπνο του χωρίς καμία αντίδραση.