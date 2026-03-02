Ο Τσετ Χανκς, γιος του γνωστού ηθοποιού Τομ Χανκς, αποκάλυψε πως βρέθηκε εγκλωβισμένος στην Κολομβία χωρίς έγκυρο διαβατήριο για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας από τους διαδικτυακούς του φίλους να τον «ελευθερώσουν».

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο Τσετ Χανκς εξήγησε ότι η προσπάθειά του να αποφύγει πιθανά προβλήματα με το αμερικανικό του διαβατήριο, τελικά τον οδήγησε σε μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Όπως είπε, επιχείρησε να ταξιδέψει με το ελληνικό του διαβατήριο, καθώς το αμερικανικό του έληγε σύντομα.

Ο 35χρονος είχε μεταβεί αρχικά στο Πουέρτο Ρίκο για τα γενέθλια ενός φίλου και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Μεδεγίν για να επισκεφθεί ένα ακόμη άτομο. Ωστόσο, κατά την αναχώρησή του από την Κολομβία, ενημερώθηκε στο αεροδρόμιο, ότι αφού ταξιδεύει με διαβατήριο ξένης χώρας, απαιτείται να παρουσιάσει πράσινη κάρτα για την είσοδό του στις ΗΠΑ.

Καθώς είναι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τσετ Χανκς δεν διαθέτει πράσινη κάρτα και χωρίς το αμερικανικό του διαβατήριο δεν μπορούσε να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής. Ο ίδιος ανέφερε, ότι παραμένει στο Μεδεγίν, ενώ η πλησιέστερη αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στην Μπογκοτά.

Αν και η πτήση μεταξύ των δύο πόλεων διαρκεί περίπου μία ώρα, ο Χανκς εξέφρασε τη δυσφορία του για τη διαδικασία και έκλεισε το βίντεό του με τη φράση «ελευθερώστε με», προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.