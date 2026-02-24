Ο Τομ Χανκς πρόκειται να ενσαρκώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν, στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Lincoln in the Bardo» του Τζορτζ Σόντερς, που κυκλοφόρησε το 2017 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντιουκ Τζόνσον, ενώ η ταινία αποτελεί υβρίδιο ζωντανής δράσης και stop-motion animation, παραγωγής της Starburns Industries. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Χανκς θα εμφανιστεί ως live-action εκδοχή του 16ου προέδρου των ΗΠΑ, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Λονδίνο.

Ο Τζόνσον, γνωστός από τη συνυπογραφή της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων «Anomalisa» (2015), συνυπογράφει το σενάριο του «Lincoln in the Bardo» μαζί με τον ίδιο τον Σόντερς.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στη βαθιά και συγκινητική σχέση του Λίνκολν με τον 11χρονο γιο του, Γουίλι Λίνκολν, ο οποίος έχει πρόσφατα φύγει από τη ζωή.

Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Τομ Χανκς και Gary Γκότζμαν για την Playtone, καθώς και οι Ντιουκ Τζόνσον, Πολ Γιανγκ και Ντέβον Γιανγκ Ραμπίνοβιτς για τη Starburns Industries. Το αναγνωρισμένο έργο του Σόντερς είχε τιμηθεί με το βραβείο Booker 2017.