Ουρές εκατοντάδων μέτρων σχηματίστηκαν από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, καθώς οι fans των Metallica προετοιμάζονται για τη μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος στην Αθήνα.

Η προσέλευση ξεκίνησε από νωρίς, με τον ενθουσιασμό να είναι εμφανής σε κάθε γωνιά του σταδίου.

Οπαδοί του «σκληρού» ήχου κάθε ηλικίας – από παιδιά 10 ετών έως και 70άρηδες – αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών».

Χαρακτηριστικό ήταν και το μήνυμα της μπάντας στα social media στην Αθήνα: «Ξύπνα Αθήνα, απόψε θα ακούσεις τους Metallica».

Πολλοί περιμένουν ήδη υπομονετικά κάτω από τον ήλιο, ανυπομονώντας να ζήσουν από κοντά τη θρυλική εμπειρία της συναυλίας των Metallica.

Τι ισχύει για το μετρό και το τραμ

Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκονται οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό: «Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει,ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τι ισχύει για τα λεωφορεία

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446). Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας. Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη – Γαλάτσι – Στ. Άνω Πατήσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μηδείας (αφετηρία των λεωφ. γραμμών 054, 605). Διαδρομή από αφετηρία: από Μηδείας (προσωρινή αφετηρία), αναστροφή στην Πλ. Φλέμιγκ, αριστερά Μηδείας, αριστερά Αναγεννήσεως. Διαδρομή προς αφετηρία: από Γιάννα, δεξιά Μηδείας (προσωρινή αφετηρία).

Τι ισχύει για τον ΗΣΑΠ

Η μεγάλη συναυλία επηρεάζει και τις συγκοινωνίες, με τη ΣΤΑ.ΣΥ να ανακοινώνει παράταση λειτουργίας του ΗΣΑΠ το βράδυ του Σαββάτου, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών.

Πιο αναλυτικά, σε ισχύ θα βρίσκονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Τα έκτακτα μέτρα για τη συναυλία

Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ να επισημαίνει πως προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων των επισκεπτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης σε όλο το Ολυμπιακό Συγκρότημα.

Παράλληλα, ο κόσμος καλείται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων όπου αυτό είναι εφικτό.

Τι ισχύει για όσους έχουν εισιτήρια στην αρένα

Για τους κατόχους εισιτηρίων αρένας, η πρόσβαση επιτρέπεται από όλες τις εισόδους του ΟΑΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, ΙΑΣΩ, Πεζογέφυρας και της Πύλης ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη.

Τι ισχύει για όσους έχουν εισιτήρια καθήμενων

Για τους κατόχους εισιτηρίων καθήμενων, η είσοδος γίνεται από όλες τις πύλες, εκτός από αυτές της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Συγκεκριμένα, η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τις εισόδους 1, 2, 8, 12 και 17:

Η είσοδος 1 εξυπηρετεί τις θύρες 23 έως 35

Η είσοδος 2 τις θύρες 1 έως 5

Η είσοδος 8 τις θύρες 6 έως 10

Η είσοδος 12 τις θύρες 11 έως 15

Η είσοδος 17 τις θύρες 16, 17 και 19 έως 22

Η δωρεάν στάθμευση πραγματοποιείται μέσω της Λεωφόρου Κύμης.

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

Οι διοργανωτές προειδοποίησαν το κοινό για όσα απαγορεύονται εντός του Ολυμπιακού Σταδίου.

«Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm).

Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ουσίες».

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands»

Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω της πρωτοβουλίας «Metallica Scholars», καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.