Οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα ύστερα από 16 χρόνια, με μια συναυλία στο ΟΑΚΑ που αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 80.000 θεατές το βράδυ του Σαββάτου. Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση της θρυλικής μπάντας έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές τους.

Η ανυπομονησία είναι έκδηλη όχι μόνο στο κοινό αλλά και στους ίδιους τους Metallica. Νωρίς το πρωί, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, ανάρτησαν μήνυμα με τη φράση «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica», προαναγγέλλοντας μια βραδιά γεμάτη ενέργεια.

Η επετειακή αφίσα και τα συλλεκτικά αντικείμενα

Η ειδική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Το έργο, φιλοτεχνημένο από τον Juan Ma Orozco, απεικονίζει σκελετούς με αρχαιοελληνικές πανοπλίες, ενώ η κεντρική φιγούρα κρατά ασπίδα διακοσμημένη με το κεφάλι της Μέδουσας.

Τα αναμνηστικά είδη, όπως μπλουζάκια και t-shirts, έχουν ήδη εξαντληθεί, με το συλλεκτικό πόστερ να θεωρείται το πιο περιζήτητο αντικείμενο, καθώς δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία απόκτησής του.

Έκτακτα μέτρα στο ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, τίθενται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών.

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να συνεργαστεί για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, συστήνοντας όπου είναι δυνατόν την αποφυγή προσέλευσης με ιδιωτικά οχήματα, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθεί η συμφόρηση στην περιοχή.