Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων που μετακινούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Η ενίσχυση, ύψους 350 ευρώ, στοχεύει στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή το σχολείο τους. Το μέτρο αφορά κυρίως υποψηφίους από περιοχές χωρίς εξεταστικό κέντρο, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι είναι οι μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) που συμμετέχουν στις εξετάσεις το ίδιο έτος που αποφοιτούν, όταν εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής.

Περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες χωρικές προϋποθέσεις, όπως:

• Μετακίνηση από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική χώρα.

• Μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας με απόσταση άνω των 120 χιλιομέτρων.

• Μετακίνηση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα.

Δεν προβλέπεται επίδομα όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι εξαιρούνται

Από τη χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τελικά στις εξετάσεις, καθώς και όσοι συμμετέχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου.

Διαδικασία υποβολής και καταβολής

Μετά το πέρας των εξετάσεων, ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του υποβάλλει αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο είχε κατατεθεί η αρχική δήλωση συμμετοχής.

Στην αίτηση επισυνάπτονται βεβαίωση αποφοίτησης από το Λύκειο και έγγραφο της αρμόδιας Περιφέρειας που πιστοποιεί τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου. Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εξετάζει τα δικαιολογητικά και εγκρίνει την καταβολή του ποσού.

Στόχος του μέτρου

Η οικονομική ενίσχυση εντάσσεται στη συνολική πολιτική στήριξης των μαθητών που αντιμετωπίζουν πρόσθετα έξοδα λόγω συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μέσω του μέτρου αυτού, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων στη διαδικασία, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.