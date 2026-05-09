Τα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού που εξακολουθούν να καταγράφονται στη Λέσβο, εντείνουν την αγωνία και την οργή των κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν πως τα μέτρα που εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Την στιγμή που η ζωονόσος εξαπλώνεται στο νησί, και οι δειγματοληψίες στις εκτροφές του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο στην πλήρη αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας, οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν πως η έλλειψη επαρκούς κτηνιατρικού προσωπικού, επιβραδύνει σημαντικά την διαδικασία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από τις 15 Μαρτίου έως και τις 4 Μαΐου έχουν καταγραφεί 76 κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές, ενώ εξετάστηκαν 22.957 ζώα με αιμοληψία, και στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρελήφθησαν συνολικά 36.089 δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο. Μέσα σε αυτό το κλίμα ανησυχίας και έντονης δυσαρέσκειας, οι κτηνοτρόφοι δίνουν νέο ραντεβού τη Δευτέρα, στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, επισημαίνοντας στο tanea.gr πως πρέπει να αλλάξει το σχέδιο αντιμετώπισης της νόσου.

«Καθυστερεί η ιχνηλάτηση»

«Τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν είναι αποτελεσματικά. Η αγανάκτηση που νιώθουμε μας κάνει να βγούμε πάλι στους δρόμους. Αυτό που μας εξοργίζει είναι ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Παρακολουθούμε τα ζώα να θανατώνονται συνέχεια, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται εκτροφές μολυσμένες. Το θέμα είναι πως αργεί η ιχνηλάτηση, και πολύ φοβόμαστε πως δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος» αναφέρει στο tanea.gr ο κ. Στρατής Κόμβος, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Σύμφωνα με τον κ. Κόμβο, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο ίδιος θεωρεί πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, καθώς η ζωονόσος είχε ήδη προλάβει να εξαπλωθεί σε σημαντικό βαθμό, προτού υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση από την πλευρά της Πολιτείας. «Δεν υπήρξε έγκαιρη διάγνωση, αντιθέτως, έγινε τυχαία. Ζητάμε ενημέρωση για το πώς θα συνεχίσουμε. Πόσο ζωικό κεφάλαιο θα χαθεί; Πόσες χιλιάδες θανατώσεις θα φτάσουμε;» αναρωτιέται, αι κάνει λόγο για ζημιά εκατ. ευρώ που χάθηκαν από την τοπική αγορά του νησιού, τονίζοντας πως έχουν εντοπιστεί κρούσματα από την μία πλευρά της Λέσβου έως την άλλη.

Τα κύρια αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, εστιάζουν στην αντιμετώπιση της κρίσης από τη ζωονόσο, την «επιβίωση» των κτηνοτρόφων και την προστασία της παραγωγής. Κυρίως, ζητούν να σταματήσει η θανάτωση των ζώων και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των κοπαδιών, «για να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις» τονίζει ο κ. Κόμβος και προσθέτει:

«Με κάποιο τρόπο πρέπει να προστατευτούν τα υγιή ζώα, γιατί την μία μέρα κοιμηθήκαμε νοικοκύρηδες, και την επόμενη ξυπνήσαμε ζητιάνοι. Υπάρχει κόσμος που παίρνει δανεικά για να ζήσει, γιατί έχασε όλο το κοπάδι του. Πλέον, υπάρχει μεγάλη διασπορά στο βορειοδυικό τμήμα του νησιού και δεν υπάρχει προσωπικό. Ακόμη και το μέτρο με τις θανατώσεις, που η ίδια η Πολιτεία έχει επιλέξει, καθυστερεί. Υπάρχει κοπάδι που δεν έχει θανατωθεί εδώ και 20 ημέρες».

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι απαιτούν αποζημίωση για τα ζώα που θανατώθηκαν, για το χαμένο γάλα, καθώς και για τα έξοδα ζωοτροφών και καραντίνας, ενίσχυση για όσο διάστημα παραμένουν χωρίς παραγωγή, καθώς και κρατική χρηματοδότηση για την ανασύσταση των κοπαδιών που αφανίστηκαν.

«Όλοι οι παραγωγοί είναι ανάστατοι»

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού της Νάπης, τονίζει στο tanea.gr πως δεν πρόκειται να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξει κάποιο ουσιώδες αποτέλεσμα.

«Το παιχνίδι έχει χαθεί από τις υπηρεσίες, γιατί αργήσανε πολύ να δράσουν στην αρχή και πλέον δεν νομίζω πως μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Όλα άργησαν. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι δειγματοληψίες στο δυτικό τμήμα της Λέσβου, αλλά ούτε στο κεντρικό» αναφέρει και προσθέτει πως «εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα ολοκληρωθούν σε 1-2 μήνες, ενώ πρέπει να ξεκινήσει και ο επανέλεγχος για τα κοπάδια που έχον βγει αρνητικά. Βρίσκονται σε αναμονή χιλιάδες ζώα».

Σχετικά με τις αποζημιώσεις, ο κ. Χατζηπαναγιώτης επισημαίνει πως έχουν δοθεί πολύ λίγα χρήματα στους κτηνοτρόφους. «Εγώ κλείνω ένα μήνα που έχω θανατώσει τα ζώα μου και δεν με έχει ενημερώσει κανείς, να μου πει τι θα γίνει. Αργούν τα πάντα, όλες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, καθυστερούν. Όλοι οι παραγωγοί είναι ανάστατοι, γιατί βλέπουμε τις περιουσίες μας να χάνονται και δεν μας δίνει κανείς σημασία. Τέτοια προχειρότητα δεν έχουμε ξαναδεί. Θα το αποτελειώσουν το νησί».

Αίτημα της Περιφέρειας για στοχευμένους εμβολιασμούς

Η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλη, απέστειλε την Τετάρτη, επιστολή προς τον υπουργό και τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στο νησί έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς τα κρούσματα έχουν αυξηθεί από 13 στα τέλη Μαρτίου σε 76 σήμερα, ενώ οι σφαγές ζώων αγγίζουν πλέον τις 20.000, σύμφωνα με την ίδια.

«Όπως γνωρίζετε η κτηνοτροφία της Λέσβου βρίσκεται εδώ και σχεδόν δύο μήνες στο μάτι του κυκλώνα λόγω της επέλασης του αφθώδους πυρετού. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πλήρης επιδημιολογική αποτύπωση στο νησί για μια σειρά από λόγους. Παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιοασφάλειας η κατάσταση της νόσησης των ζώων μας από τον αφθώδη πυρετό φαίνεται συνεχώς επιδεινούμενη. Θυμίζω ότι ενώ κατά το διάστημα του τέλους Μαρτίου είχαν εντοπιστεί 13 κρούσματα, σήμερα αυτά έχουν φτάσει στα 76. Όπως όλα δείχνουν η έως τώρα επιβεβλημένη πρακτική της σφαγής των ζώων που εντοπίζονται σε θετικές εκτροφές δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου. Μια εξάπλωση στην οποία πέραν της τρωτότητας που συνεπάγεται η βουλητική τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από τους ενδιαφερομένους, φαίνεται ότι η αερογενής μεταφορά του υιού αποδεικνύεται καθοριστική στην εξάπλωση της νόσου. Συνέπεια των ανωτέρω: ενώ έχουμε φτάσει στις 20.000 περίπου σφαγές, με τον κίνδυνο της ολικής κατάρρευσης της κτηνοτροφίας και της οικονομίας του τόπου μας να είναι προ των πυλών, δεν διαφαίνεται ελπίδα εκρίζωσης αλλά ούτε και ανάσχεσης της αφθώδους πυρετού που επελαύνει.

Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, με πλήρη επίγνωση των πρωτοκόλλων που απορρέουν από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάμε να εξεταστεί εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Ασθενειών του ΥΠΑΑΤ η δυνατότητα στοχευμένου εμβολιασμού ως μέτρο προστασίας της κτηνοτροφίας του τόπου μας από την ζωονόσο του αφθώδους πυρετού και υποβολή της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως σωθεί ότι μπορεί να σωθεί, προκειμένου να μην υπάρξει γενικευμένη οικονομική -κοινωνική και δημογραφική κατάρρευση στην Λέσβο» αναφέρεται στη σχετική επιστολή, μεταξύ άλλων.

«Ανεπάρκεια κτηνιατρικού προσωπικού»

Την αναθεώρηση στρατηγικής αντιμετώπισης των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, επισημαίνει και ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης σε ανάρτησή του στο Facebook, τονίζοντας πως είναι αναγκαιο να ξεκινήσει άμεσος εμβολιασμός κατά ζώνες.

«Η επιδημιολογική έρευνα δεν προχωρά με τους επιθυμητούς ρυθμούς λόγω αριθμητικής ανεπάρκειας κτηνιατρικού προσωπικού και μεγάλης καθυστέρησης στην ενίσχυσή του από την κεντρική κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά δειγματοληπτικές αιμοληψίες από περιοχές μακράν της αρχικής εστίας δείχνουν παρουσία αντισωμάτων έναντι της νόσου που υποδηλοί εξάπλωση σε όλο το νησί, γεγονός που μας επιτρέπει την εκτίμηση ότι η προσβολή, προς το παρόν, δύναται να αφορά το 50% του πληθυσμού των προβάτων», γράφει.