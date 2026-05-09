Η αγωνία κορυφώνεται στα Play- Out της Super League, με τρεις κρίσιμες αναμετρήσεις που ενδέχεται να κρίνουν πολλά στη μάχη της παραμονής. Η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ Πανσερραϊκός και Αστέρας Aktor ισοβαθμούν ακριβώς από πάνω της, με τον Παναιτωλικό να διατηρεί μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα τριών βαθμών. Αντίθετα, η Κηφισιά έχει «μαξιλαράκι« 6 πόντων από την ζώνη του υποβιβασμού, ενώ ο Ατρόμητος έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την παραμονή του.

Η βαθμολογία των Play-Out

Οι αγώνες

Στις 16:00, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «must win» για τους γηπεδούχους. Η ομάδα των Σερρών γνωρίζει πως οποιοδήποτε αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη μπορεί να την βάλει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, απέναντι σε μια Κηφισιά που παίζει χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό άγχος.

Μία ώρα αργότερα, η ουραγός ΑΕΛ φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor σε ίσως το πιο καθοριστικό ματς της αγωνιστικής. Οι «βυσσινί» παίζουν ουσιαστικά το τελευταίο τους χαρτί για την παραμονή, ενώ οι Αρκάδες θέλουν αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και θα τους δώσει ανάσα ενόψει της συνέχειας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 19:30 με την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Οι Περιστεριώτες έχουν απομακρυνθεί από κάθε κίνδυνο, όμως ο Παναιτωλικός εξακολουθεί να «καίγεται» για βαθμούς, καθώς βρίσκεται μόλις τρεις πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και θέλει να αποφύγει περιπέτειες στις τελευταίες στροφές των playouts.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (16:00, Novasports 2HD)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor (17:00, COSMOTE SPORT 1 HD)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (19:30, Novasports Prime)