Η Water Polo League ανδρών μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, καθώς ξεκινούν τα playoffs και οι σειρές των ημιτελικών που θα αναδείξουν τις δύο ομάδες του μεγάλου τελικού.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (9/5, 17:00) στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο, όπου ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βουλιαγμένη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς ακόμη μία παρουσία στους τελικούς και να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί, απέναντι σε μιαζ που έχει δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φιλοδοξεί να βάλει δύσκολα στους Πειραιώτες.

Η σειρά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο από τις πιο σταθερές και ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πόλο, με μακρά παράδοση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News.