Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, ενόψει σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα.

«Δεδομένης της παραβίασης της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», ο στρατός είναι «αναγκασμένος να ενεργήσει αποφασιστικά εναντίον της», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Αντραΐ ανέφερε εννέα κοινότητες που πρέπει να εκκενωθούν «άμεσα», καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε απόσταση «τουλάχιστον 1.000 μέτρων σε ανοικτούς χώρους» για λόγους ασφαλείας.