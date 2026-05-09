Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού.

Το πλοίο αναμένεται να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΥ έκανε λόγο για έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ οκτώ υπόπτων περιπτώσεων, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών και μια Γερμανίδα που έχασαν τη ζωή τους. Ο χανταϊός είναι γνωστός αλλά σπάνιος ιός, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Τρεις άνθρωποι αποβιβάστηκαν στο Πράσινο Ακρωτήρι την Τετάρτη, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο μέχρι την άφιξή του στην Τενερίφη.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα συνοδεύσει τους Ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη, προκειμένου να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παρά την ανησυχία, ο ΠΟΥ διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός». Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, δήλωσε στη Γενεύη: «Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά», εξηγώντας ότι η μετάδοση απαιτεί πολύ στενή επαφή και ότι «δεν πρόκειται για νέα Covid».

Το χρονικό του ταξιδιού

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία Oceanwide Expeditions, απέπλευσε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με τον Χουάν Πετρίνα, αξιωματούχο των υγειονομικών υπηρεσιών της επαρχίας Γης του Πυρός, «η πιθανότητα μόλυνσης στην Ουσουάια είναι πρακτικά μηδενική».

Το πλοίο πλέει προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να καταπλεύσει αύριο, Κυριακή. Η αποβίβαση των επιβατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη Δευτέρα, στο «μοναδικό παράθυρο» ευκαιρίας που επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων.