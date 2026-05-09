Το TZ έχει σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα του «Driving Lounge», έναν αρμονικό συνδυασμό χαλαρωτικού εσωτερικού χώρου και δυναμικών επιδόσεων, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τον οδηγό.

Η Lexus υιοθετεί βιώσιμα υλικά στην κατασκευή των πολυτελών μοντέλων της, συμπεριλαμβανομένου του σφυρήλατου μπαμπού και του ανακυκλωμένου αλουμινίου.

Ο αρχιμηχανικός Takeshi Miyaura εξηγεί: «Σκεφτήκαμε τι σημαίνει πραγματικά η μάρκα Lexus για τους πελάτες μας — ανθρώπους που εκτιμούν τον χρόνο τους και επιλέγουν την αυθεντικότητα — και θελήσαμε να προσφέρουμε μια νέα εμπειρία Lexus. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε, γιατί συνδυάζει ιδανικά την οδηγική απόλαυση με την εξέλιξη. Πέρα από το ‘να βλέπεις, να ταξιδεύεις και να οδηγείς’, προσθέτουμε τώρα μια νέα πτυχή: την αξία του να περνάς χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο.»

Στο εσωτερικό του TZ κυριαρχεί μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα – ένα «driving lounge» που προσφέρει κορυφαία άνεση, ησυχία και πολυτελή χαρακτηριστικά, με βάση τις μοναδικές αρχές φιλοξενίας «Omotenashi» και δεξιοτεχνίας «Takumi» της Lexus.

Τα πλεονεκτήματα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Lexus αναδεικνύονται στο TZ με μια λιτή οθόνη οργάνων χωρίς κάλυμμα – ασύμμετρης σχεδίασης 12,3 ιντσών – και τον χαμηλό, λεπτό, οριζόντια τοποθετημένο πίνακα οργάνων, που διευρύνει το οπτικό πεδίο από τη θέση του τιμονιού.

Το TZ έχει συνολικό μήκος 5.100 mm και μεταξόνιο 3.050 mm, εξασφαλίζοντας άπλετο χώρο για ένα άνετο εσωτερικό έξι θέσεων και την τοποθέτηση μεγάλης μπαταρίας. Ενδεικτικά, το SUV Lexus RX έχει μήκος 4.890 mm και μεταξόνιο 2.850 mm.

Η κεντρική οθόνη multimedia 14 ιντσών συνεργάζεται με την οθόνη πολλαπλών πληροφοριών 12,3 ιντσών, επιτρέποντας την προβολή του πλήρους χάρτη πλοήγησης στον πίνακα οργάνων του οδηγού. Έτσι, οι οδηγίες γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να πάρει το βλέμμα του από τον δρόμο – ένα βασικό στοιχείο της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης του cockpit.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες πληροφόρησης, πλοήγησης, ασφάλειας και άνεσης, οι οποίες προσφέρονται μέσω πακέτων συνδεδεμένων υπηρεσιών, διαθέσιμων με συνδρομή στην εφαρμογή LexusLink+.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του TZ εξελίσσει ακόμη περισσότερο τη χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία Lexus.

Το σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Lexus RZ SUV και στο νέο πολυτελές sedan ES που θα ακολουθήσει, διαθέτοντας όμως μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας και ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες στους εμπρός και πίσω άξονες (eAxles). Έτσι, το TZ προσφέρει επίπεδα ισχύος και επιδόσεων αντάξια ενός premium SUV έξι θέσεων.

Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν αυξημένη ισχύ, ανάλογη με το μέγεθος και τις επιδόσεις του TZ: 167 kW / 227 DIN hp τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα. Κάθε eAxle προσφέρει ροπή 268,6 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση και γραμμική απόδοση.

Το TZ χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας, 95,8 kWh, που εξασφαλίζει εκτιμώμενη αυτονομία έως και 530 χλμ. (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μοντέλου).