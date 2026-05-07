Ο πρώνη οδηγός της F1 που έγινε σχολιαστής σε αγώνας, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια επέκρινε την τωρινή γενιά οδηγών της Formula 1, και ιδιαίτερα τον Μαξ Φερστάπεν , επειδή είναι υπερβολικά αρνητικοί απέναντι στους τελευταίους κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα οι επιπτώσεις των νέων κανονισμών στο στυλ των αγώνων έγιναν ένα πυρετώδες θέμα ακόμη και πριν τεθούν σε ισχύ. Οι οδηγοί που δοκίμασαν τα αυτοκίνητα του 2026 σε προσομοίωση πέρυσι εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις και πολλοί από αυτούς συνέχισαν να εκφράζουν την αντιπάθειά τους δημόσια.

Μιλώντας στο podcast Chequered Flag του BBC , ο Μοντόγια είπε ότι η δημόσια κριτική για την κατάσταση της F1 θα πρέπει να τιμωρείται με πόντους ποινής στις άδειες οδήγησης, οι οποίοι θα κλιμακώνονται σε αποκλεισμούς από αγώνες.

«Πρέπει να σέβεσαι το άθλημα», είπε ο Μοντόγια στους συμπαρουσιαστές Χάρι Μπέντζαμιν και τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 1996 Ντέιμον Χιλ.

Σε ερώτηση του Ντέιμον Χιλ «Όταν λες «συνέπειες», τι είδους;» ρώτησε ο Χιλ. «Να επιβάλουμε πρόστιμο στον Μαξ επειδή είπε κάτι αρνητικό, νομίζεις;»

«Πάρκαρε τον», απάντησε ο Μοντόγια.