Μία απρόσμενη αποκάλυψη έκανε τον γύρο των social media τις τελευταίες ώρες, με τη Σαουθάμπτον να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ξεχωριστού viral στιγμιότυπου.

Ο άνδρας που είχε καταγραφεί να παρακολουθεί προπονήσεις και αγώνες πίσω από δέντρα και φράχτες, προκαλώντας συζητήσεις περί… «κατασκοπείας», φαίνεται πως δεν ήταν κάποιος μυστηριώδης απεσταλμένος αντιπάλου ομάδας, αλλά ο intern analyst της αγγλικής ομάδας, Γουίλιαμ Σολτ.

Η σχετική ανάρτηση του GiveMeSport έγινε αμέσως viral, καθώς συνόδευσε τη φωτογραφία του νεαρού αναλυτή με νέο στιγμιότυπο από το εσωτερικό της ομάδας της Σαουθάμπτον, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του.

Το περιστατικό προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στα social media, με αρκετούς φίλους του ποδοσφαίρου να αποθεώνουν την… αφοσίωση του αναλυτή στη δουλειά του, χαρακτηρίζοντάς τον «τον πιο committed scout της χρονιάς».

Η εικόνα εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα ποδοσφαιρικά στιγμιότυπα της ημέρας στην Αγγλία.