Ο Ολυμπιακός σαν σήμερα (13/05) έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. «Λύγισε» την ΤΣΣΚΑ στον τελικό της EuroLeague και πήρε τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Πειραιά εκείνη τη χρονιά δεν ήταν από τα φαβορί για τον τίτλο διότι, διέθετε ένα ρόστερ με έξι Έλληνες και πέντε ξένους και οι περισσότεροι ήταν πιτσιρικάδες.

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς εμπιστέυτηκε τα «δικά μας παιδιά» και το ελληνικό αίμα και στο τέλος βγήκε «ασπροπρόσωπος».

Το εμπόδιο της Σιένα και η πρόκριση στο Final Four

Ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει τη Σιένα, με μειονέκτημα έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν το πρώτο παιχνίδι με 75-82 και κάνουν το «break».

Η ιταλική ομάδα απαντάει με νίκη 81-80 και όλα θα κριθούν στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Ίβκοβιτς παίρνει και τα επόμενα δύο (75-55, 76-69) και είναι στο Final Four.

Πρώτος ημιτελικός απέναντι στην Μπαρτσελόνα και η «εκδίκηση»

Αυτή τη φορά αντιμετωπίζει την ομάδα που τον «πλήγωσε» δύο χρόνια νωρίτερα, στον τελικό της EuroLeague το 2010 με 86-68 και παίρνει την εκδίκηση του.

Με τον αρχηγό του Βασίλη Σπανούλη να βγαίνει μπροστά με 21 πόντους την «λυγίζει» με 68-64 και παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό του θεσμού.

Η ώρα του τελικού απέναντι στην πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ

Το απόλυτο φαβορί του θεσμού και από την άλλη οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού.

Η Ρωσική ομάδα έδειξε από την αρχή «τα δόντια» της και στο ημίχρονο, βρισκόταν μπροστά με 34-20. Η διαφορά έφτασε και στους 19 πόντους (53-34) στο 28΄.

Από εκεί και πέρα και μετά το timeout του Ντούσαν Ίβκοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν ένα επιμέρους 8-26 και φτάνουν το παιχνίδι στον πόντο 61-60.

Έχει επαναφορά η CSKA Moscow και απευθείας ο Βασίλης Σπανούλης κάνει φάουλ στον Ραμούνας Σισκάουσκας. Τον μοναδικό που δεν του επέτρεπες να πάει στη γραμμή των βολών, είχε 20/27 εκείνη τη σεζόν.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ, αστοχεί και στις δύο και ο Ολυμπιακός έχει 9.7 στο ρολόι για επίθεση, ο Βασίλης Σπανούλης κατεβάζει την μπάλα, δίνει την ασίστ στον Γιώργο Πρίντεζη και με το ιστορικό «πεταχτάρι» δίνει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στους Πειραιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον Γιώργο Πρίντεζη που έβαλε τα τελευταία κρίσιμα καλάθια, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε «μυθικό» παιχνίδι με 18 πόντους, 2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 5/6 βολές.

Final Four MVP:

Βασίλης Σπανούλης, 21 απέναντι στην Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό και 15 στον τελικό με την ΤΣΣΚΑ.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Καζλάουσκας):

Τεόντοσιτς 15(4), Λαβρίνοβιτς 5, Σισκάουσκας 8, Κρστιτς 11, Κιριλένκο 12(1), Βορόνοφ, Βοροντσέβιτς, Σβεντ 3, Κάουν 2, Κριάπα 3(1), Γκόρντον 2.

Ολυμπιακός (Ίβκοβιτς):

Χάινς, Άντιτς 7, Σπανούλης 15(2), Ντόρσεϊ, Κέσελ 3(1), Παπαδόπουλος, Πρίντεζης 12, Παπανικολάου 19(3), Μάντζαρης 3(1), Σλούκας 4(1), Λο.

Βαγγέλης Αλεξανδρής