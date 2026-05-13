Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ του ΣΕΦ στην πρώτη αναμέτρηση της προημιτελικής σειράς για την Stoiximan GBL, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.

Παρά τα προβλήματα απουσιών και το περιορισμένο rotation, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με σκορ 70-35, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η επίδοση των 70 πόντων αποτέλεσε ισοφάριση της κορυφαίας φετινής επίδοσης, την οποία κατείχε ξανά ο Ολυμπιακός από την αναμέτρηση με την Καρδίτσα, όταν είχε σημειώσει αντίστοιχο αριθμό πόντων στο δεύτερο ημίχρονο.

Η στατιστική εικόνα των Πειραιωτών αποτύπωσε πλήρως την αγωνιστική τους ανωτερότητα. Ο Ολυμπιακός μέτρησε 20/22 δίποντα, 6/13 τρίποντα και 12/13 βολές, ενώ μοίρασε 20 ασίστ έχοντας μόλις δύο λάθη και επτά κλεψίματα.