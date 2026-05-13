Οριστικό τέλος μπήκε από το NBA στην υπόθεση που είχε ανοίξει γύρω από τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς κατά το φινάλε της regular season. Η λίγκα εξέτασε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν προέκυψε κάποιο ζήτημα που να απαιτεί περαιτέρω ενέργειες.

Την είδηση γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, αναφέροντας πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν εντοπίστηκε παραβίαση κανονισμών από την πλευρά της ομάδας του Ουισκόνσιν.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο Έλληνας σταρ είχε εμφανιστεί δυσαρεστημένος με την απόφαση των Μπακς να τον αφήσουν εκτός δράσης στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος θεωρούσε πως μπορούσε να αγωνιστεί κανονικά. Αντίθετα, το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο της ομάδας επέλεξε να ακολουθήσει πιο συντηρητική προσέγγιση.

The NBA concluded its investigation into the Milwaukee Bucks over the shutdown and health of Giannis Antetokounmpo late in the season and has determined that no further action is warranted, sources tell ESPN https://t.co/fKLYFv1v51 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2026

Ο «Greek Freak» είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να βρεθεί στο παρκέ μαζί με τα αδέλφια του, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Αντετοκούνμπο, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον οργανισμό.

Τη φετινή χρονιά, ο Αντετοκούνμπο πρόλαβε να αγωνιστεί σε 36 παιχνίδια της regular season, έχοντας κατά μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά αγώνα.