Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω και συγκεκριμένα 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

Kατά τις πρωτες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα «Αδρίας» που βρισκόταν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το Newsit.gr, το πλοίο Ocean Link, είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω όταν δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία. Οι Τούρκοι μάλιστα ζήτησαν από το πλοίο Ocean Link να αποχωρήσει.

Η τουρκική πυραυλάκατος παρενέβη με ηχητικό σήμα στο πλοίο που ποντίζει καλώδιο ενώ αμέσως η φρεγάτα «Αδρίας» εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκατο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ενημέρωσης παρά την προσπάθεια φραστικής παρενόχλησης από την τουρκική πλευρά το πλοίο συνέχισε τη δραστηριότητά του.

Πρόκληση με το «Gediz», απάντηση με «Κουντουριώτη»

Τουρκική πρόκληση είχε σημειωθεί και τον χειμώνα στα διεθνή ύδατα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως ανέφεραν σε δημοσιεύμά τους τα ΝΕΑ, «το σκάφος πόντισης καλωδίων «Ocean Link» υπό σημαία Παναμά έπλεε στα διεθνή ύδατα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, ποντίζοντας καλώδιο οπτικών ινών. Σε σχετικά κοντινή απόσταση έπλεε η φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού “Κουντουριώτης”, παρέχοντας κάλυψη στις εργασίες του “Ocean Link”. Μια πρακτική που εφαρμόζει η Αθήνα σε κάθε ανάλογη περίπτωση, ειδικά μετά το περιστατικό της Κάσου.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εμφανίστηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από το ερευνητικό σκάφος η τουρκική φρεγάτα «Gediz», η οποία το κάλεσε στον ασύρματο αναφέροντας πως θα πρέπει να σταματήσει τις εργασίες που πραγματοποιούσε και να απομακρυνθεί καθώς είναι εκτός περιοχής δικαιοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο η Αγκυρα προσπάθησε να επιβάλει θέμα δικαιοδοσίας καθώς δεν αναγνωρίζει το εύρος της περιοχής έκδοσης NAVTEX από την υδρογραφική υπηρεσία της Ελλάδας, ισχυριζόμενη στο πλαίσιο της “Γαλάζιας Πατρίδας” πως το μισό Αιγαίο εμπίπτει στη δική της περιοχή.

Αμεσα η απάντηση ήρθε από την ελληνική φρεγάτα, η οποία κάλεσε στη διεθνή συχνότητα την τουρκική φρεγάτα να απομακρυνθεί καθώς υπήρχε νομότυπη ελληνική NAVTEX εντός ελληνικής περιοχής δικαιοδοσίας και το πλοίο ενεργούσε εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το τουρκικό πλοίο, αφού παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο σημείο, κατόπιν απομακρύνθηκε, χωρίς ωστόσο να φύγει από την ευρύτερη περιοχή».