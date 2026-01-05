Σε μια προσπάθεια να εμπεδωθεί η παράνομη αντίληψη της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στο Αιγαίο αποδίδουν στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στα «ΝΕΑ» τη νέα τουρκική πρόκληση που σημειώθηκε στα διεθνή ύδατα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Το σκάφος πόντισης καλωδίων «Ocean Link» υπό σημαία Παναμά έπλεε στα διεθνή ύδατα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, ποντίζοντας καλώδιο οπτικών ινών. Σε σχετικά κοντινή απόσταση έπλεε η φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού «Κουντουριώτης», παρέχοντας κάλυψη στις εργασίες του «Ocean Link». Μια πρακτική που εφαρμόζει η Αθήνα σε κάθε ανάλογη περίπτωση, ειδικά μετά το περιστατικό της Κάσου.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τις απογευματινές ώρες της περασμένης Παρασκευής εμφανίστηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από το ερευνητικό σκάφος η τουρκική φρεγάτα «Gediz», η οποία το κάλεσε στον ασύρματο αναφέροντας πως θα πρέπει να σταματήσει τις εργασίες που πραγματοποιούσε και να απομακρυνθεί καθώς είναι εκτός περιοχής δικαιοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο η Αγκυρα προσπάθησε να επιβάλει θέμα δικαιοδοσίας καθώς δεν αναγνωρίζει το εύρος της περιοχής έκδοσης NAVTEX από την υδρογραφική υπηρεσία της Ελλάδας, ισχυριζόμενη στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» πως το μισό Αιγαίο εμπίπτει στη δική της περιοχή.

Η ελληνική NAVTEX

Αμεσα η απάντηση ήρθε από την ελληνική φρεγάτα, η οποία κάλεσε στη διεθνή συχνότητα την τουρκική φρεγάτα να απομακρυνθεί καθώς υπήρχε νομότυπη ελληνική NAVTEX εντός ελληνικής περιοχής δικαιοδοσίας και το πλοίο ενεργούσε εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το τουρκικό πλοίο, αφού παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο σημείο, κατόπιν απομακρύνθηκε, χωρίς ωστόσο να φύγει από την ευρύτερη περιοχή.

Το ερευνητικό σκάφος συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του – χθες το απόγευμα μάλιστα βρισκόταν έξω από την Αστυπάλαια.

Η ελληνική NAVTEX έχει διάρκεια μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2026, οπότε και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες κανονικά. Είναι γεγονός πως ειδικά μετά την Τριμερή Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, η Αγκυρα δείχνει πως έχει την τάση να επιστρέψει σε πιο οξυμμένες καταστάσεις τόσο στο Αιγαίο, όπου λίγο πριν από το τέλος του 2025 σημειώθηκε και πάλι, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια, εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αναφορές κατά τη διάρκεια της Τριμερούς στην επανεκκίνηση εργασιών για αγωγούς και καλώδια φαίνεται πως έχουν θέσει σε συναγερμό την Τουρκία, η οποία δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δοθεί η αίσθηση, ειδικά στο εσωτερικό ακροατήριο, πως έχει χαθεί ο «έλεγχος» στην περιοχή της διαβόητης όσο και ανυπόστατης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια και δεν είναι διόλου τυχαίο πως στην τελευταία άσκηση «Παρμενίων» δοκιμάστηκε σενάριο κλιμάκωσης κατά τη διαδικασία πόντισης καλωδίου ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου.

Με δεδομένο πως η Τουρκία αργά ή γρήγορα θα επιζητήσει την έναρξη ερευνών στα ανοιχτά της Λιβύης για υδρογονάνθρακες σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα μαζί με τη Λευκωσία και το Τελ Αβίβ θα μπουν σε μια διαδικασία έναρξης εργασιών για την πόντιση καλωδίων και αγωγών στην Ανατολική Μεσόγειο, στα επιτελεία έχουν επιδοθεί σε εντατικές εργασίες και εξετάσεις όλων των πιθανών σεναρίων που τυχόν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις μαζί με τις συμμαχικές ή και μόνες τους.