Κρίσιμη σύσκεψη στονΛευκό Οίκογια τα επόμενα βήματα απέναντι στοΙράνσυγκάλεσε οΝτόναλντ Τραμπαργά το βράδυ της Δευτέρας (11 Μαΐου 2026, ώρα Ελλάδας). Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε το ενδεχόμενο επανέναρξης επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το ισραηλινό μέσοTimes of Israel, ο Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε σύσκεψης ασφαλείας υψηλού επιπέδου στην Αίθουσα Καταστάσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου, προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική για τα επόμενα βήματα έναντι της Τεχεράνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Πιθανή ανανέωση στρατιωτικής δράσης

Το ισραηλινό δίκτυοChannel 12, επικαλούμενο δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης για την αύξηση της πίεσης στο Ιράν. Ένας από τους αξιωματούχους φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά:«Ο Τραμπ θα τους χτυπήσει λίγο».

Οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη οδηγήθηκαν ξανά σε αδιέξοδο το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου, καθώς το Ιράν αρνήθηκε να προβεί σε ουσιαστικές παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε δηλώσεις του στις 10 Μαΐου, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν«εντελώς απαράδεκτη»και«ηλίθια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει αυστηρότερη στάση απέναντι στην Τεχεράνη.