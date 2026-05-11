Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που καταγράφηκε σε βίντεο να χτυπά με τον αγκώνα του αντίπαλο παίκτη στο πρόσωπο, σε περιστατικό που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Ο 36χρονος Thomas Taylor, αγωνιζόταν για την Trearddur Bay απέναντι στην Porthmadog, όταν επιτέθηκε στον αντίπαλό του, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγουμένως δεχθεί φάουλ και ότι είχε «προκληθεί» λίγο πριν το επεισόδιο. Ο παίκτης της Porthmadog, Daniel Brookwell, περιέγραψε ότι έχασε τις αισθήσεις του ξαφνικά, έπεσε στο έδαφος και συνήλθε «σε κατάσταση σοκ», διαπιστώνοντας ότι το στόμα και η μύτη του αιμορραγούσαν. «Δεν κατάλαβα ότι ήμουν στο έδαφος, παρά μόνο μετά από λίγα δευτερόλεπτα», ανέφερε.

Η εισαγγελέας Diane Williams απέρριψε την εκδοχή του Taylor, δηλώνοντας στη σημερινή ακροαματική διαδικασία: «Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε δεχθεί φάουλ και προκλήσεις, όμως αυτό δεν ισχύει. Επρόκειτο για μια εσκεμμένη επίθεση». Ο Taylor, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Shrewsbury Town και τότε προπονητής της Trearddur Bay, είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία πριν το περιστατικό, πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη στον κ. Brookwell, κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Porthmadog στις 17 Ιανουαρίου.

Το περιστατικό και οι συνέπειες

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Caernarfon στη Βόρεια Ουαλία, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η Porthmadog κέρδισε πέναλτι ύστερα από φάουλ εις βάρος του Brookwell. Οι δύο παίκτες στάθηκαν δίπλα-δίπλα περιμένοντας την εκτέλεση, όταν ο Taylor επιτέθηκε ξαφνικά.

Ο Brookwell αποχώρησε αμέσως από τον αγωνιστικό χώρο, νιώθοντας ζάλη. Όπως είπε, «ένας νεαρός μου έδειξε το βίντεο του περιστατικού. Έμεινα άφωνος. Δεν καταλαβαίνω τι το προκάλεσε. Το να χάσω τις αισθήσεις μου σε αγώνα ήταν εξαιρετικά τραυματικό».

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο παίκτης ανέφερε ότι δυσκολεύτηκε να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο με την ίδια διάθεση: «Το περιστατικό μού αφαίρεσε την αυτοπεποίθηση και τη χαρά που ένιωθα παίζοντας».

Η υπεράσπιση και η απόφαση του δικαστηρίου

Ο συνήγορος υπεράσπισης Glyn Roberts υποστήριξε ότι πριν από την επίθεση, ο παθών φέρεται να είπε στον δράστη «θα σου σπάσω τα πόδια», ωστόσο ο Taylor αναγνώρισε πως η συμπεριφορά του ήταν «αδικαιολόγητη» και ζήτησε συγγνώμη.

Ο Roberts πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από διαβήτη και πίστευε πως τα επίπεδα σακχάρου και η «πρόκληση» ενδέχεται να επηρέασαν την αντίδρασή του. «Οι συνέπειες για εκείνον ήταν σημαντικές. Έχει δεχθεί απειλές και κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Gwilym Morgan τόνισε: «Πρόκειται για σοβαρό αδίκημα που ξεπερνά το όριο επιβολής ποινής φυλάκισης». Ο Taylor, κάτοικος του Llanddona στο Beaumaris της Anglesey, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 εβδομάδων με αναστολή ενός έτους. Επιπλέον, υποχρεώθηκε να καταβάλει 200 λίρες ως αποζημίωση, 154 λίρες ως πρόσθετο τέλος και 85 λίρες δικαστικά έξοδα.

Η αντίδραση της ομάδας

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό, η Trearddur Bay FC γνωστοποίησε ότι ο Taylor αποδεσμεύτηκε «με άμεση ισχύ». Η ομάδα δήλωσε: «Η Trearddur Bay FC δεν ανέχεται καμία μορφή βίας και αναγνωρίζει ότι το περιστατικό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τον αντίπαλο παίκτη, την CPD Porthmadog, τους διαιτητές, τους φιλάθλους και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα».