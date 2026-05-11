Δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους, για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η έρευνα που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, δείχνει ωστόσο μικρή άνοδο στην έγκριση από τους πολίτες του έργου του, μετά το χαμηλότερο ποσοστό της θητείας του. Η δημοσκόπηση ανέδειξε έντονη ανησυχία για την αύξηση των τιμών της βενζίνης, ενώ πολλοί ψηφοφόροι φαίνεται να αποδίδουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή στους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ, οι οποίοι θα κληθούν να υπερασπιστούν τις κοινοβουλευτικές τους πλειοψηφίες στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Περισσότεροι από δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν, το 66% των ερωτηθέντων –μεταξύ αυτών ένας στους τρεις Ρεπουμπλικανούς και σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί– απάντησαν ότι ο Τραμπ δεν έχει «εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στο Ιράν».

Παράλληλα, το 63% των πολιτών δηλώνει ότι η προσωπική οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 55% που είχε καταγραφεί στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos στις 17-19 Μαρτίου.

Το ποσοστό έγκρισης του Τραμπ ανέρχεται στο 36%, σημειώνοντας άνοδο δύο μονάδων από την προηγούμενη δημοσκόπηση στα τέλη Απριλίου, όταν είχε καταγραφεί στο 34%, το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos είχε περιθώριο σφάλματος τριών ποσοστιαίων μονάδων προς κάθε κατεύθυνση και διεξήχθη διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας απαντήσεις από 1.254 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες.