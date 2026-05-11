Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα το απόγευμα στην προγραμματισμένη πτήση Αθήνα – Μόναχο όταν διατάχθηκε η εκκένωση του αεροπλάνου και ενώ είχε επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μετά από 16 λεπτά πτήσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για την πτήση 1753 που αναχώρησε στις 18:19. Μετά από λίγη ώρα ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε να επιστρέψει και να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ξανά στις 18:35 ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας του αεροδρομίου που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όπως καταγγέλλουν επιβάτες, ενώ δεν είχαν καμία ενημέρωση και από τα παράθυρα έβλεπαν τα πυροσβεστικά να προσεγγίζουν, ξαφνικά δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Επικράτησε πανικός και όλοι σηκώθηκαν να βγουν από το αεροπλάνο ενώ άνοιξαν και οι ειδικές πόρτες ασφαλείας του αεροπλάνου.