Ένα εντυπωσιακό παλμαρέ χαρτοφυλακίων με καταθέσεις, επενδυτικά εργαλεία και χιλιάδες ακίνητα περιλαμβάνουν για ακόμα μια χρονιά οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων πολιτικών προσώπων για το 2025, που αφορούν τη χρήση του 2024.

Ωστόσο, οι επίμαχες δηλώσεις δημοσιεύονται και πάλι ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις από τους «ξεχασιάρηδες» του πολιτικού συστήματος.

Ούτως ή αλλιώς, οι δηλώσεις αυτές δεν ελέγχονται ως προς το έσχες, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν τα δηλωμένα αγαθά, παρά μόνο ως προς το πόθεν, αποτελώντας ουσιαστικά μια λογιστική αποτύπωση της πραγματικότητας μέσω ειδικών φορολογικών φορμών.

Στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών, ξεχωρίζει η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκποιήσει ομόλογο της Hellenic-T-Bill με αξία κτήσης 490.000 ευρώ, ποσό που εμφανίζεται πλέον στις καταθέσεις του.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται να έχει αγοράσει ακίνητο 40τ.μ. στη Σέριφο έναντι 120.000 ευρώ, ενώ από το ενεργητικό του απουσιάζουν τα 940.777 ευρώ που δήλωνε μέχρι πέρυσι στη βελγική τράπεζα ING. Μόλις η είδηση για την απόκλιση αυτή είδε το φως της δημοσιότητας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέστειλε επιστολή στην Επιτροπή Ελέγχου, αποδίδοντας το κενό σε παράλειψη του λογιστή του και προαναγγέλλοντας την άμεση υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Στέφανος Κασσελάκης, εμφανίζεται να εκποίησε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές συνολικής αξίας 3.976.250 ευρώ, αν και εξακολουθεί να βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το 1.580.967 δολάρια. Παράλληλα, ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπέθ αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας με τίμημα 1.826.416 ευρώ.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, τα χαρτοφυλάκια κορυφαίων υπουργών προκαλούν αίσθηση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δηλώνει εισοδήματα 337.421 ευρώ και ένα πανίσχυρο χαρτοφυλάκιο αξιών ύψους 1.094.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι καταθέσεις του δεν ξεπερνούν τις 26.904 ευρώ, ενώ διατηρεί ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό 27 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δηλώνει εισοδήματα 1.245.561 ευρώ, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα προέρχεται από μερίσματα και τόκους, ενώ διατηρεί 18 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης μιας μονοκατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως εμφανίζει εισοδήματα 88.870 ευρώ αλλά και εντυπωσιακές καταθέσεις ύψους 1.234.422 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών στη γερμανική Deutsche Bank, ενώ φέτος απέκτησε μέσω κληρονομιάς μια μονοκατοικία στο Ψυχικό και δύο διαμερίσματα στις Κυκλάδες.

Στον αντίποδα, ορισμένα στελέχη εμφανίζουν σοβαρές δανειακές υποχρεώσεις. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με εισοδήματα 125.488 ευρώ και 14 ακίνητα, οφείλει 193.241 ευρώ και επιπλέον 206.601 ελβετικά φράγκα, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης βαρύνεται με χρέη που ξεπερνούν τις 541.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά προϊόντα, ο Μάκης Βορίδης δηλώνει συμμετοχές σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια ύψους 1.236.749 ευρώ, ενώ ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζει έσοδα 350.300 ευρώ, ισχυρές καταθέσεις 828.682 ευρώ και εγγραφές σε συνολικά 23 ακίνητα.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Παύλου Σαράκη, ο οποίος φαίνεται πως επένδυσε μέρος της αποζημίωσης των 18 εκατομμυρίων ευρώ από την υπόθεση Novartis για την ίδρυση εταιρείας επενδύσεων ακινήτων με κεφάλαιο 6.000.000 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα πάνω από 6 εκατομμύρια σε τράπεζα της Ελβετίας.

Στον χώρο της αντιπολίτευσης, η Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην αγορά οικοπέδου 300.000 ευρώ στο Πικέρμι, ενώ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου πούλησε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο έναντι 280.000 ευρώ.